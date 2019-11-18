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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

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Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Nejat İşler'in Asbaşkanlığını yaptığı Gümüşlükspor ile kardeş kulüp oldu.

Sinema ve televizyon sanatçısı Nejat İşler’in de yer aldığı Gümüşlükspor yöneticileri ve teknik heyeti, bugün İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelerek Gençlerbirliği'ni ziyaret ederek, başkan Murat Cavcav ve yöneticilerle görüştü.

Görüşmede iki takım yöneticileri “kardeş kulüp” olma konusunda mutabakata vardı.

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Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

Ziyarette Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, basın sözcüsü Musa Samur ve Emrah Atasoy ile Gümüşlükspor Asbaşkanı Nejat İşler, Gümüşlükspor Genel Sekreteri Ateş Şendil, Gümüşlükspor Teknik Direktörü Hüseyin Öztemiz ile Gümüşlükspor sevdalısı şair ve yazar Akif Kurtuluş yer aldı.

Nejat İşler, iki kulübün taraftar profilinin çok benzediğine dikkat çekerken, Murat Cavcav’a “Bir gün Gençlerbirliği başkanı olarak sizi de stadımızda ağırlamak isteriz. Gümüşlük’e renk katan bir takım olduk, sizin de çok seveceğinize eminim” dedi.

Murat Cavcav da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Gümüşlük hakikaten güzel bir yer. Orada sizin gibi değerli insanların katkısıyla futbolun gelişmesi, sevilmesi çok güzel. Bir maçımızda tribünde yer almayı ve kardeş kulübümüzü desteklemeyi çok isterim. Kardeş kulübümüze elbette elimizden gelen desteği vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Nejat İşler tarafından başkan Murat Cavcav’a isminin yazılı olduğu Gümüşlükspor forması hediye edilirken; Cavcav da Nejat İşler ile Ateş Şendil ve Akif Kurtuluş’a isimlerinin yazılı olduğu Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı kara çubuklu forma hediye etti.

Gümüşlükspor heyeti, daha sonra Hacettepe Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek, başkan Nedim Yıldırım’a Gümüşlükspor formasını takdim ettiler.

Gençlerbirliği ve Gümüşlükspor kardeş kulüp oldu

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