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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.11.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'ne Ahmet Oğuz'dan kötü haber!

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Gençlerbirliği'ne Ahmet Oğuz'dan kötü haber!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımla antrenmanlara çıkamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisinin geçen hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynadığı lig maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sol diz iç yan bağında yırtık ve ödem tespit edilen Ahmet Oğuz, yaklaşık 3 hafta süreyle Gençlerbirliği antrenmanlarına katılamayacak.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan 10. hafta karşılaşmasında sol alt baldır kaslarından sakatlanan Floyd Ayite'nin tedavisi ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak devam ediyor. Togolu milli futbolcunun, gelecek hafta başından itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

- Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği, çift antrenman yaptı.

Sabah bölümünü sahada fonksiyonel kuvvet antrenmanıyla geçiren başkent ekibi, akşam basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda ise ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü geniş alanda oynanan dört kaleli maç ile tamamladı.

Antrenmana, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Abdoualye Diallo ve Sadio Diallo katılmadı.

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