Gençlerbirliği ligde ses getirmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, yeni sezonda ses getirecek bir takım olmak istediklerini söyledi.

Ligde 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig'den bir sezonda geri dönen kırmızı-siyahlı kulübün teknik direktörü Mustafa Kaplan, başkent ekibinin hedefi, kamp ve transfer çalışmaları, MKE Ankaragücü'nde beraber çalıştığı kaleci Altay ile Tyler Boyd'un yeni takımlarında gösterecekleri performans ve Yıldırım Mert Çetin hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kaplan, Gençlerbirliği'nin yerinin her zaman Süper Lig olduğunu belirterek, "Lig tecrübesi olan bir camiayız. Lige ses getirecek bir takım olarak giriş yapmak istiyoruz." dedi.

Yerli ve yabancı oyunculardan oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kaplan, "İyi bir Gençlerbirliği yaratmak istiyoruz. Bunu

TSYD'nin Ankara'da düzenleyeceği turnuvada taraftarlarımıza göstereceğiz. Kaliteli ve sürekli kulübünün yanında bir taraftar grubumuz var. Onlara layık olmaya çalışacağız. Camiamız ve taraftarlarımız rahat olsun iyi bir Gençlerbirliği olacak." ifadelerini kullandı.

"Görüştüğümüz 2-3 oyuncu daha var"



Transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini dile getiren Kaplan, 2-3 oyuncu daha kadroya katarak transferi noktalamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir transfer politikası izlediklerini aktaran Kaplan, "Şu anda transferleri biten oyuncular dışında görüştüğümüz 2-3 oyuncu daha var. Onları da kadroya kattıktan sonra transfer konusunu kapatacağız. Transfer yaparken hem ekonomik açıdan hem de kadro yapımıza uygun futbolcuları tercih ettik. Aldığımız yabancı oyuncular bildiğimiz takip ettiğimiz isimler. Bu konuda iyi bir scout ekibimiz var. Gelenler ve gelecek olanların bize çok büyük katkıları olacak." diye konuştu.

Sezon içerisinde kadroda genç oyunculara sürekli olarak şans tanıyacağına dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:

"Altyapıya değer vermemiz lazım. Biz bu konuda avantajlıyız. Bir pilot takımımız var, Hacettepe. Daha önceden de çalıştığım bir oyuncu grubu. Biz oradan 7 arkadaşımızı alıp Erzurum kampına götürdük. Bolu kampına da bu oyuncularımızı götüreceğiz. Yani biz oradan ne kadar çok oyuncu buraya kazandırabilirsek bizim yararımıza olur. Geçmişte de buradan oyuncular kazandırmıştık. Bunlar içerisinden bir kısmı satılarak kulübe maddi gelir sağlandı, diğerleri ise uzun yıllar kulüpte oynayarak katkı sağladı. Şimdi biz aynı şekilde kampa götürdüğümüz bu oyunculardan sezon içerisinde yaralanmak istiyoruz.

Orta ve uzun vadede faydalanacağımız oyuncular var. Mesela kuracağımız kadroda Berat'ın çok büyük şansı var ve kendisinden son derece memnunuz. Aynı şekilde 2003 doğumlu Abdullah bizim için önemli bir oyuncu. Arda, İlker, Mustafa, Serdarcan bunlar bizim altyapımızdan gelen özümüzü bilen oyuncular."

Yıldırım Mert Çetin hakkında çıkan transfer haberlerine de değinen Kaplan, "Mert'in ismi sürekli gündemde. Altyapımızdan gelen bir oyuncunun adının büyük kulüplerle anılması bizim için gururdur. Ben Hacettepe'de de kendisiyle çalıştım. Çok yetenekli ve profesyonel bir oyuncu. Ama transferiyle ilgili bütün kararı başkanımız verecek. Eğer bu konuda kulübün menfaat ve çıkarı varsa başkanımız kararı verir, biz de ona saygı duyarız. Mert giderse biz de yeni Mertler çıkarırız." şeklinde konuştu.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde beraber çalıştığı kaleci Altay Bayındır ve Tyler Boyd'un transferleriyle ilgili de konuşan Kaplan, "İkisi de kaliteli oyuncular. Altay geçen sene Ankaragücü'ne değer kattı. Giderken de kulübüne iyi bir para kazandırdı. Bence Altay hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecektir. Boyd ise sağ ve sol mevkide oynattığım kaliteli bir oyuncu. İyi bir profesyonel ve işini severek yapan biri. Onun da Beşiktaş'a çok katkısı olacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.



"Uzun bir aradan sonra bir başkent derbisi"



Zorlu bir lig yarışının kendilerini beklediğini belirten Kaplan, yeni sezonun fikstürünü de değerlendirdi.

Mustafa Kaplan, sezonu Ankara'da açacakları için mutlu olduklarını dile getirerek, "İlk maçımızı içerde oynayacak olmamız bizim için bir avantaj oldu. Ben daha önce Gençlerbirliği'ni çalıştırırken ilk maçım bir Rizespor deplasmanıydı. Şimdi de içerde Rizesporla ilk maçımızı oynayacağız. Rizespor geçen sene özellikle ikinci yarıdaki çıkışıyla ligin en iyi takımlarından biriydi. Ama kadrosundan ayrılan oyuncular oldu. Farketmez diye düşünüyorum. Ligde sonuçta herkesle oynayacağız. Rakip kim olursa olsun biz her zaman kazanmak için sahada olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün ligin 6'ncı haftasında karşılaşacağını hatırlatan Kaplan, "O hafta ligde derbiler haftası olarak gözüküyor. Başkenti temsil eden iki takımımız da derbi haftasında birbirlerine rakip olacak. Ankaralılar uzun bir aradan sonra bir başkent derbisi izleyecek. İki kulübümüz de Ankara futbolu için önemli, umarım dostluk içerisinde geçer." ifadelerini kullandı.

Sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da düzenledikleri kampı da değerlendiren Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

Erzurum'da 12 günlük bir kamp geçirdik. Geneline baktığınız zaman hem kamp ortamımız hem de kaldığımızın otelin imkanları çok iyiydi. Kampımız gayet güzel geçti. Son gün Hatayspor ile oynadığımız hazırlık maçında oyuncumuz Sadio Diallo'nun kolundaki kırık bizi biraz üzdü. Onun dışında bütün oyuncularımız hırslı ve azimli bir şekilde çalıştılar. İki hazırlık maçı yaptık. İlk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta geçen sene Süper Lig'i zorlayan Hatayspor'u 2-1 yendik. Bolu'da ikinci kamp sürecimiz başlayacak. Orada milli takımdan dönecek Sessegnon ile kaleci Diallo ve yeni transferlerimiz aramıza katılacak. Bu kampta daha farklı düşüncelerimiz var. Takım şablonunu oturtmayı ve aramıza yeni katılan arkadaşlarla daha iyi bir çalışma ortamı bularak lige hazırlanmaya devam edeceğiz."

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