Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor Başkanı Ali Çetin: "Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı..."
GeriFutbol Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
21.07.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı..."

Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ilk hafta Galatasaray'ı konuk edecek Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yenileme kapsamında 15 bin seyirci kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda zemin 3 metre aşağı indirildi ve 3 bin 500 ilave koltuğun takılma çalışmaları sürerken, zemindeki çim serme işlemi de tamamlandı.

Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmelerinin ardından statta başlatılan yenileme çalışmalarında sona doğru gelindiğini ve yeni yapılan 15 locanın satışının tamamlandığını söyledi.

Stadın 1 Ağustos'tan itibaren maç oynanabilecek duruma geleceğini ve Süper Lig'de iyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Çetin, "Bizim hedefimiz Süper Lig'de ilk 5'e oynamak. Bu hedefi yakalamak için canla başla mücadele edeceğiz. 4 transfer daha yapacağız. İyi bir ekibimiz var. İnce eleyip sık dokuyoruz. İddialı bir Denizlispor geliyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Heyecanla ilk maçımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Şehrin 9 sezon sonra Süper Lig coşkusunu yaşayacağını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum. Biz bütün takımlara karşı futbol oynamaya hazırlıklıyız. Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı ve takımının başında olsaydı. Belki statta olmaz ama kendisini en iyi şekilde misafir edeceğiz." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Keşke Fatih Terim cezalı olmasaydı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yasir Subaşı: "Hedefim A Milli Takım"
2021 Avrupa Şampiyonası eleme grupları yarın belli olacak!
Zinedine Zidane, Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı
Erce'den Altınordu'ya duygusal veda