Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-2
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, evinde Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi Denizlispor 2-0 kazandı. Konuk takımın gollerini 34. dakikada Olcay Şahan ve uzatma anlarında penaltından Murawski kaydetti. İlki 2 haftaya galibiyetle giren Denizlispor 7 maç sonra kazandı ve puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı. Ege temsilcisi ligde bir sonraki maçını evinde Sivasspor ile oynayacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
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