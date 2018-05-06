Gençlerbirliği ateşe düştü! Takım arkadaşlarına saldırdılar...
Süper Lig'de Gençlerbirliği, Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilerek kümede kalma şansını büyük riske attı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88’inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba’ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
Konuk takımın golünü 78. dakikada Souleymane Doukara kaydetti. Gençlerbirliği haftayı 30 puanla 17. sırada kapadı. Başkent temsilcisi ligde bir sonraki hafta formda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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|O
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|31
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|66
|2Önceki3
|Fenerbahçe
|32
|34
|66
|3Önceki2
|Başakşehir
|32
|25
|66
|4Önceki4
|Beşiktaş
|31
|32
|62
|5Önceki5
|Trabzonspor
|32
|7
|49
|6Önceki7
|Sivasspor
|32
|-4
|48
|7Önceki6
|Göztepe
|31
|0
|47
|8Önceki8
|Kayserispor
|31
|-7
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|32
|-2
|43
|10Önceki10
|Bursaspor
|32
|-2
|39
|11Önceki11
|Yeni Malatyaspor
|31
|-6
|39
|12Önceki14
|Antalyaspor
|32
|-16
|38
|13Önceki13
|Alanyaspor
|32
|-5
|36
|14Önceki 12
|Akhisar Bld. Spor
|31
|-10
|36
|15Önceki15
|Konyaspor
|32
|-3
|35
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|32
|-9
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|32
|-16
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|32
|-56
|12
ARKADAŞINA SİNİRLENDİ, MAÇI TERK ETTİ
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti. Karşılaşmanın 88’inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz’a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba’nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.
Not: Ekran görüntüleri beIN Sports'tan alınmıştır
ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
CAVCAV'A TEPKİ
Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı. Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Halis Özkahya , Ekrem Kaan , Hakan Yemişken
GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf , Ahmet Oğuz , Uğur Çiftçi , Zeki Yavru , Syarhey Palitsevich , Aleksandar Scekic (Dk. 76 Ahmet İlhan Parlak ), Marko Milikovic (Dk. 80 İlker Karakaş), Floretin Pogba , Petar Skuletic , Aydın Karabulut (Dk. 66 Elvis Manu ), Stephane Sessegnon
ANTALYASPOR: Ruud Boffin , Diego Oliveira , Danon Johannes , Charles Da Silva , Maicon (Dk. 90+2 Chico), William Vaiqueur , Ondrej Celustka , Souleymane Doukara , Deniz Kadah , Musa Nizam (Dk. 63 Nazım Sangare ), Hakan Özmert (Dk. 63 Yekta Kurtuluş )
GOLLER: Dk. 78 Souleymane Doukara (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Skuletic (Gençlerbirliği) - Musa Nizam, Charles (Antalyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Zeki kullandı. Arka direkte topla buluşan Scekic’in kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.
16’ncı dakikada Zeki Yavru orta sahanın sağından topu ceza sahası içinde olan Skuletic’e aktardı. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Skuletic’in vuruşunda, Boffin topu kornere çeldi.
20’nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi’nin ortasında kaleci Boffin topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Milinkovic’in vuruşunda top auta çıktı.
21’inci dakikada Deniz Kadah’ın şutunda kaleye giden top, Uğur’un ayağından oyun alanına geri döndü.
23’üncü dakikada Zeki’nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milinkovic, topu dışarı gönderdi.
40’ıncı dakikada sağ taraftan Milikovic’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Pogba’nın kafa vuruşu arka direkten auta çıktı.
52’nci dakikada Milikovic’in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın’ın önünde kaldı. Aydın, topu auta attı.
78’inci dakikada orta sahada Yekta’nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.
83’üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu’nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.
86’ncı dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz’in şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.
88’inci dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.
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