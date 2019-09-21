Gazişehir Gaziantep, Rize'ye 2 eksikle gidiyor!
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.
Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta da iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Ligde ilk sezonunu geçiren ve 4. hafta sonunda 7 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönüp yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
- Kadroda 2 eksik
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rize deplasmanında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.
Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.
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