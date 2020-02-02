Gaziantep FK 5-1 Sivasspor (Maç Özeti)

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-1 gibi farklı skorla Gaziantep FK oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ile 44. dakikalarda yeni transfer Alexandru Maxim, 34. dakikada Muhammet Demir, 78. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Konuk takımın tek sayısı ise 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından lider Sivasspor, 41 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara almış oldu.

Gaziantep FK ise 27 puanla 9. basamağa yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4ücü dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takımın atağında Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu önünde bulan Maximin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

12nci dakikada konuk takımın atağında Emre Kılınç’ın ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

31inci dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa gelişine vuran Hakan’ın yaptığı vuruşta top ağlarla gitti: 1-1.

39uncu dakikada ev sahibi takımın orta alandan başlattığı atakta Maxim’in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir’in vuruşunda savunmaya da çarpan top meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

47nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1.

61inci dakikada ev sahibi takımın kale önünde karambol yaşandı kaleci Günay Güvenç, Sivasspor’un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtardı.

78inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topu taşıyan Maximin vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Diarranın vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

85inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özerin uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

STAT: Gaziantep Kalyon



HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin



GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Tosca, Maranhao, Sousa, Djilobodji, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Muhammet Demir



SİVASSPOR: Samassa - Goiano (Dk. 63 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appidangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuletic), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 Claudemir), Emre Kılınç, Yatabare



GOLLER: Dk. 4 - Dk. 47 Maxim, Dk. 31 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk. 85 Kenan Özer (Gaziantep FK) - Dk. 31 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)



SARI KARTLAR: Djilobodji, Kayode, Güray Vural (Gaziantep FK) - Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)





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