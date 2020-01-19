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GeriFutbol Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı

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Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor! Top 42 dakika oyunda kaldı

Fauller nedeniyle sık sık duran karşılaşma, bu sezon Süper Lig’de topun oyunda en az kaldığı maç oldu.

Fauller ve sakatlıklar nedeniyle sık sık duran Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, bu sezon Süper Lig’de topun oyunda en az kaldığı karşılaşma oldu (42 dakika 12 saniye).

Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Fenerbahçe oldu (10).

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıktığı dört maçta da galip gelemedi (1B, 3M).

Gaziantep-Fenerbahçe maçında rekor Top 42 dakika oyunda kaldı

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