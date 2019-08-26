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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Gary Medel bugün gidiyor! 1,5 milyon Euro'ya...
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Futbol
İsmail ER
26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gary Medel bugün gidiyor! 1,5 milyon Euro'ya...

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Beşiktaş’ta bir süredir kulüpten ayrılması gündemde olan isimlerden Gary Medel’in İtalya’ya gitmesi artık an meselesi...

Serie A ekiplerinden Bologna ile görüşen siyah beyazlı ekip 2.5 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklarda 1.5 milyona razı oldu ve anlaşma sağlandı. İki taraf arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Şilili futbolcunun bugün Beşiktaş’la yollarını ayırması bekleniyor. Medel Beşiktaş’ta yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyordu. Ağustos 2017’de Inter’den alınan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş’la mevcut sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona eriyor

KANATLAR ONLARA EMANET

Quaresma ve Lens’i gözden çıkaran Beşiktaş’ta bu sezon iki yıldızın halefleri Boyd ve Nkoudou olacak... Takıma çabuk uyum sağlayan iki yeni transferden beklenti büyük. Bununla beraber transfer olana kadar Lens de forma şansı bulacak.

Ricardo Quaresma’yla yolları ayırma kararı alan, yüksek maliyetli Jeremain Lens’i de elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda kanatları iki yeni transferi, Tyler Boyd ve Georges-Kévin Nkoudou’ya emanet edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı son Göztepe maçında kanatlarda Boyd ve Lens’le başlarken, ilerleyen bölümde Boyd’u çıkarıp yerine Nkoudou’yu almış, Fransız futbolcu iki kanatta da değişimli oynamıştı. Hem Boyd hem de Nkoudou’nun takıma çabuk uyum sağlaması teknik heyeti memnun ederken, siyah beyazlı yönetim bu iki oyuncudan çok şey bekliyor. Göztepe maçında beğeni toplayan Lens’le ilgili sıkıntı ise sözleşmesinin uzun ve yüksek maliyetli olması...

Hollandalı oyuncu için PSV ve Feyenoord ile temaslar sürse de futbolcunun talepleri nedeniyle henüz sonuç alınmadı. Eğer Lens hafta içi gitmezse, Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de çıkabilir, transfer olursa ise Avcı, Nkoudou-Boys ikilisiyle başlayacak

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