Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçında Galler sahasında Macaristan'ı 2-0 yenerek, finallere katılmaya hak kazandı.
Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Galler, E Grubu'nda Hırvatistan'ın ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu. Macaristan ise 2. sırada çıktığı maçı kaybederek 12 puanla 4. sırada kaldı.
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