A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu
EURO 2020 finallerine katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri de belli oldu.
EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, play-off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu.
Ay Yıldızlı ekibimiz kura çekiminde 3. torbada yer alacak. İşte kura çekiminde oluşan torbalar ve Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...
1. Torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya
2. Torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. Torba: Portekiz, Danimarka, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya
4. Torba: Galler Finlandiya ve play-off'tan gelecek 4 takım
Kura çekimi 30 Kasım'da
EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.
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