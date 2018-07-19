Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yer yerinden oynayacak! G.Saray'dan Fener'e tarihi çalım
Bafetimbi Gomis'e gelen gayrı resmi teklif sonrasında Galatasaray'da transfer planları bir anda değişti. Gomis'in takımdan ayrılması gündemdeyken, G.Saray gözünü F.Bahçe'nin gözdesine dikti.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Öncelikle 8 numara ve stoper arayan sarıkırmızılıların diğer hedefleri ise kanat oyuncusu ve 9.5 numaraydı. Ama Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Fransız yıldızı Arabistan'a götürmeye niyetli görünmesi üzerine planlar değişti.
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın kurmayları ise hiç vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Scout ekibi, Fatih Terim'e uygun şartlarda transfer edilebilecek 4 kişilik bir liste sundu.
Foto: AJANSLAR
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Devler Ligi cazibesi
Listede; Bas Dost, Marcus Berg, Prijovic ve Falcao yer alırken, 4 ismin geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladığı da hatırlatıldı.Oyuncular arasında Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde yer alan 29 yaşındaki Bas Dost öne çıktı.
Foto: AJANSLAR
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Bas Dost'un da Şampiyonlar Ligi opsiyonu ile ikna edilmesinin kolay olabileceği notlara eklendi.İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Hollandalı golcünün, Türkiye haklarını elinde bulunduran Mithat Halis'le görüşme yapacak olması da işlerin ciddiyetini ortaya koydu.
Foto: AJANSLAR
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Bas Dost, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon ile 49 karşılaşmada forma giyerken, 34 gol, 7 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Portekizli taraftarların idmanı basması ve kendilerine saldırması üzerine ise takımdan ayrılma kararı almıştı.
Foto: AJANSLAR
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Cimbom'un eli güçlenecek
Bafe Gomis'ten gelmesi muhtemel 20 milyon euro Galatasaray'ı başrol oyuncusu haline getirecek. İlk etapta 7 milyon euro Bas Dost'un bonservisi için ödenecek. 3.5 milyon euro'ya Emre Akbaba'nın bonservisi alınacak. 5.9 milyon euro'ya Trezeguet transferi bitirilecek. 1 milyon euro da Denayer'in yeniden kiralanması için Manchester City'ye teklif edilecek.
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray yönetimi, Al Hilal'in Gomis'e talip olmasını masaya yatırdı. Fransız yıldızın satılmasının artı ve eksi yanları tartışıldı. Satılmasını isteyenler, "2020'de sözleşmesi bittiğinde 36 yaşında olacak" görüşünü ileri sürdü. Kalmasını isteyenler ise, "Gol kralı oldu. Taraftarlar arasında çok seviliyor. Satılması durumunda yerine hangi şartlarda nasıl bir oyuncu alabileceğiz. İyi bir oyuncu gelse bile uyum sorunu yaşar" diyerek fikirlerini ortaya koydu.
Foto: AJANSLAR
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Terim ne dedi?
Gomis tartışmalarına Fatih Terim de katıldı. Başarılı hocanın, "Takım içinde ve taraftar nezdinde çok sevilen bir oyuncu... Kulübün mali durumunu biliyorum. Ben Gomis'ten çok memnunum. Kalırsa da giderse de planlarımı buna göre hazırlarım. Kararınızı benden bağımsız verin" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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20 milyon euro ödeyebilir
Galatasaray'ın Gomis için Al Hilal'dan 20 milyon euro istemesi Suudi Arabistan'da da yankılandı. Lig1 Arap'tan Yousef bin Marwan bu transferi değerlendirirken, "Al Hilal 20 milyon euro ödeyebilir mi? Elbette! Kulübün başına Jesus'u getiren yönetimin hedefinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor" dedi. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray hazırlık maçında PSV'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...