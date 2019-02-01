Yasin uyardı, Tolgay uyandı! Formayı öptüler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u geçtiğimiz hafta 3-2 yenerek karabulutları bir nebze olsun üzerinden atan Fenerabahçe, bambaşka bir havayla Kadıköy'e çıktı.
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İşte detaylar...
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Maç öncesi sahada dostluk havası vardı. Yasin Öztekin ve Volkan Demirel sarılıp bir süre sohbet ettiler.
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Islam Slimani ile gol nedir unutan Fenerbahçe, Roberto Soldado ile güldü. 7. dakikada vuruşu Ayew'in dokunuşuyla birlikte filelere buluşan İspanyol santrfor büyük sevinç yaşadı.
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Maç öncesinde ise gözler ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'tan yapılan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferindeydi. Ersun Yanal takımla fazla çalışma şansı bulamadıklarından iki oyuncuyu da yedek soyundurdu.
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Taraftar çağırınca Serdar Aziz gelip taraftarı selamladı ve direk Fenerbahçe armasını öptü. Ardından Tolgay Aslan çağrıldı. O armayı öpmeden selamladı ve gitti.
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Bunun üzerine taraftar Tolgay armayı öp diye tempo tutup tekrar çağırdı ancak Tolgay ggene anlamayıp düz selamladı taraftarı. Dönüşünde eski Galatasaraylı yeni Göztepeli Yasin taraftarın dediğini ağzını kapatarak izah etti ve uzak tarafta öptü.
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Mücadeleden ve tribünlerden çok özel kareler sizlerle...