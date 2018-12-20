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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: fenerbahce.org, Hurriyet Arşiv
20 Aralık 2018 - 15:04,

Yanal'ın kozu! Formayı unutmuştu, bu akşam 11'de...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bu akşam herkesi şaşırtacak.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Giresunspor'a karşı oynanacak kupa maçında formayı adeta unutmuş bir yıldıza şans tanıyacak.

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Ersun Yanal'ın Giresunspor 11'i belli oldu... Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Yanal, muhtemel kadroyu belirledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'a bu akşam konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı-lacivertlilere bu maçta iki farkla yenilmemek yetecek.

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Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından 2. maçına çıkacak olan Ersun Yanal, kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Deneyimli teknik adam kalede Berke Özer'e şans verecek.

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Savunma dörtlüsü ise Isla, Reyes, Neustadter ve İsmail Köybaşı'ndan oluşacak.

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Bu dörtlünün önünde ise Ersun Yanal, Mehmet Topal ve Eljif Elmas ikilisinden vazgeçemedi. Zaten cezalılar ve sakatlar nedeniyle de burada başka alternatifi yok.

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Orta sahada ise Barış, Benzia ve Alper yer alacak. Onların önünde ise çok sürpriz bir isim var. Herkesin adını unuttuğu bir yıldız.

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Soldado bu akşam ilk 11'de. Adeta formayı unutan İspanyol golcü uzun bir aranın ardından forma giyecek. Yanal en büyük sürprizi onunla yapacak. (Fotomaç)

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"4. yıldızı takacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, imza töreninde gelecek sezon şampiyon olmak istediklerini söylemişti...

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