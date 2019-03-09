Yanal kararını verdi! İlk 11'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe’nin ligdeki son deplasman galibiyetinin üzerinden 175 gün geçti. Sarı lacivertli ekip, 16 Eylül 2018’de Atiker Konyaspor’u 1-0 yendiği maçtan bu yana oynadığı 9 dış saha karşılaşmasında 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Başakşehir, evinde son yenilgisini 5 maç (99 gün) öncesindeki Sivasspor mücadelesinde 1-0’lık skorla yaşadı. Turuncu lacivertliler ayrıca, bugüne dek kendi sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
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Süper Lig’in 25. haftasında M.Başakşehir, bu akşam saat 19.00’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve hakem Hüseyin Göçek’in yöneteceği mücadelenin sonucu; sadece iki ekibi değil, zirve yarışı ve ligin alt sıralarında yer alan takımları da ilgilendiriyor. Lider Başakşehir kazanırsa puanını 57 yapıp en yakın takipçisi Galatasaray ile farkı maç fazlasıyla da olsa 11’e çıkaracak. Fenerbahçe gülerse puanı 31 olacak ve alt sıralardan uzaklaşacak.
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Bu akşam aralarındaki 25. randevuya çıkacak olan iki takımın, daha önceki 24 karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir’e üstünlük kurdu. Sarı lacivertliler 11, turuncu lacivertliler ise 8 galibiyet elde etti, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu 24 maçta en ilginç istatistik, ilk yarı sonuçlarında ortaya çıktı. Birinci devreyi üstün tamamlayan takım, maç sonunda hiç kaybetmedi. Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki 8 maçta ilk yarılar beraberlikle sona erdi. Bu mücadelelerde Kanarya 4, turuncu lacivertliler 1 galibiyet alırken, 3 maç da eşitlikle bitti.
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Başakşehir, birinci devresini önde kapattığı toplam 9 Fenerbahçe karşılaşmanın 7’sinden galip ayrılmayı (2 beraberlik) bildi. Sarı lacivertli takım ise 7 defa ilk 45’te üstünlük kurup sahadan 7 galibiyetle ayrılmayı başardı. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi iki takımın da önemli eksikleri bulunuyor. Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren futbolculardan Clichy, bu akşam da forma giyemeyecek; Demba Ba ve Elia’nın ise oynamaları bekleniyor. Fenerbahçe’de de cezalı Ayew yok. Sakatlığı bulunan Dirar da yüksek ihtimalle görev alamayacak. Yanal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
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Volkan Demirel
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Mauricio Isla
6/26
Martin Skrtel (Serdar)
7/26
Sadık Çiftpınar
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Hasan Ali Kaldırım
9/26
Mehmet Topal
10/26
Tolgay Arslan
11/26
Mehmet Ekici
12/26
Mathieu Valbuena
13/26
Victor Moses
14/26
Roberto Soldado
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Abdullah Avcı'nın sahaya sürmesi beklenilen 11'i ise şu şekilde: