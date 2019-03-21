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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
21 Mart 2019 - 09:55,

Yabancı oyuncu sınırı gelirse en çok hangi takım etkilenecek?

Kulüplerin şu anda 257 yabancı oyuncuyla sözleşmesi bulunuyor, 154’ünün anlaşması önümüzdeki yıllarda devam ediyor. Bu nedenle kulüpler kuralın aynen uygulanması görüşünde. Ceo ve sportif direktörler ‘Devam’ derken gözler yarın başkanların yapacağı toplantıda. İşte takımlardaki yabancılarda son durum...

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TFF’nin mevcut yabancı kuralını 6+2+2 olarak değiştireceği iddiası gündeme bomba gibi düşmuştü. İddiaya göre 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılacak ve bunların 6’sı ilk 11’de, 2’si kadroda, 2’si ise tribünde olacak. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımların yeni kurala göre 4’er oyuncuyu göndermesi gerekiyor.

2/24

Ancak dün Süper Lig kulüplerinin CEO ve sportif direktörleriyle yapılan görüş alışverişi toplantısında bu iddianın aksi konuşuldu. 18 Süper Lig takımının büyük çoğunluğu mevcut kuralın devamından yana. Bugün ise Kulüpler Birliği Vakfı’nda asıl toplantı yapılacak.

3/24

Başkanlar yeni kural hakkında kulüplerin ortak görüşünü karara bağlayacak. Peki, Süper Lig’de hangi takımda kaç yabancı futbolcu var, kaçının sözleşmesi bitiyor? Yabancı sayısı düşürülürse en çok hangi takımı etkileyecek? İşte detaylar...

4/24

KPMG Football Benchmark’a göre, yeniden düzenlenmesi beklenen yabancı kuralının getireceği mali durumu inceledi. 4 büyükler ve Başakşehir’in kadrosunda toplam 68 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu kulüplerin toplam 356 milyon 200 bin Euro’luk kadro değerinin 245 milyon 150 bin Eurosu’nu yabancı oyuncular oluşturuyor.

5/24İM Kayserispor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan

İM Kayserispor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan

Asamoah Gyan: 31 Mayıs 2019

Bernard Mensah: 31 Mayıs 2019

Cristian Sapunaru: 31 Mayıs 2019

Jean-Armel Kana-Biyik: 31 Mayıs 2019

Oleksandr Kucher: 31 Mayıs 2019

Silvestre Varela: 31 Mayıs 2019

Tiago Lopes: 31 Mayıs 2019

Tjaronn Chery: 31 Mayıs 2019

Silviu Lung: 31 Mayıs 2020

(Çaykur Rizespor'da kiralık)Fernando Boldrin: 31 Mayıs 2020

Artem Kravets: 31 Mayıs 2021

6/24DG Sivasspor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan

DG Sivasspor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan

Gabriel Torje: 31 Mayıs 2019

David Braz: 31 Mayıs 2019

Delvin N'Dinga: 31 Mayıs 2019

Douglas: 31 Mayıs 2019

Fousseni Diabaté: 31 Mayıs 2019

Mattias Bjärsmyr: 31 Mayıs 2019

Paul Papp: 31 Mayıs 2019

Sergio Ramon Rochet: 31 Mayıs 2019

Hugo Vieira: 31 Mayıs 2020

Arouna Koné: 31 Mayıs 2020

Serhiy Rybalka: 31 Mayıs 2021

7/24Bursaspor / 9 yabancı / 5 sözleşmesi biten / 4 kalan

Bursaspor / 9 yabancı / 5 sözleşmesi biten / 4 kalan

Allano Lima: 31 Mayıs 2019

Henri Saivet: 31 Mayıs 2019

Iasmin Latovlevici : 31 Mayıs 2019

Jirès Kembo-Ekoko: 31 Mayıs 2019

Santiago Vergini: 31 Mayıs 2020

Abdullahi Shehu: 31 Mayıs 2020

Diafra Sakho: 31 Mayıs 2020

Stéphane Badji: 31 Mayıs 2021

Jani Atanasov: 31 Mayıs 2022

8/24Çaykur Rizespor / 15 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 7 kalan

Çaykur Rizespor / 15 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 7 kalan

Aatif Chahechouhe: 31 Mayıs 2019

Chidozie Awaziem: 31 Mayıs 2019

Davide Petrucci: 31 Mayıs 2019

(Osmanlıspor'dan kiralık) Umar Aminu: 31 Mayıs 2019

Marwane Saadane: 31 Mayıs 2019

Mykola Moroziuk: 31 Mayıs 2019

Prejuce Nakoulma: 31 Mayıs 2019

(Pyramids'den kiralık) Okechukwu Azubuike: 31 Mayıs 2019

Dario Melnjak: 31 Mayıs 2020

Armand Traoré: 31 Mayıs 2020

Vedat Muriç: 31 Mayıs 2020

Mohamed Abarhoun: 31 Mayıs 2020

Braian Samudio: 31 Mayıs 2021

Montassar Talbi: 31 Mayıs 2021

Samir Ujkani: 31 Mayıs 2021

9/24EY Malatyaspor / 11 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 7 kalan

EY Malatyaspor / 11 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 7 kalan

(Fulham'dan kiralık) Aboubakar Kamara: : 31 Mayıs 2019

Michaël Pereira: 31 Mayıs 2019

Guilherme: 31 Mayıs 2019

Fabien Farnolle: 31 Mayıs 2019

Arturo Mina: 31 Mayıs 2020

Danijel Aleksic: 31 Mayıs 2020

Issiar Dia: 31 Mayıs 2020

Thievy Bifouma: 31 Mayıs 2020

Mitchell Donald: 31 Mayıs 2020

Issam Chebake: 31 Mayıs 2021

Sincere Seth: 31 Mayıs 2021

10/24Trabzonspor / 11 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 8 kalan

Trabzonspor / 11 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 8 kalan

Hugo Rodallega: 31 Mayıs 2019

Caleb Ekuban: 31 Mayıs 2019

Luis Ibanez: 31 Mayıs 2019

Filip Novak: 31 Mayıs 2020

João Pereira: 31 Mayıs 2020

Jose Sosa: 31 Mayıs 2020

Ogenyi Onazi: 31 Mayıs 2020

Majid Hosseini: 31 Mayıs 2020

Vahid Amiri: 31 Mayıs 2020

Zargo Toure: 31 Mayıs 2020

Anthony Nwakaeme: 31 Mayıs 2021

11/24Fenerbahçe / 16 yabancı / 7 sözleşmesi biten / 9 kalan

Fenerbahçe / 16 yabancı / 7 sözleşmesi biten / 9 kalan

(Swensea'den kiralık) Andre Ayew: 31 Mayıs 2019

(Leicester City'den kiralık) Islam Slimani: 31 Mayıs 2019

Martin Skrtel: 31 Mayıs 2019

(Lille'den kiralık) Yassine Benzia: 31 Mayıs 2019

Mathieu Valbuena: 31 Mayıs 2019

Roberto Soldado: 31 Mayıs 2019

Roman Neustadter: 31 Mayıs 2019

Nabil Dirar: 31 Mayıs 2020

(Chelsea'dan kiralık) Victor Moses: 31 Mayıs 2020

Mauricio Isla: 31 Mayıs 2020

Eljif Elmas: 31 Mayıs 2020

Carlos Kameni: 31 Mayıs 2020

Diego Reyes: 31 Mayıs 2020

Michael Frey: 31 Mayıs 2022

Jailson: 31 Mayıs 2022

Miha Zajc: 31 Mayıs 2023

12/24Antalyaspor / 12 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 9 kalan

Antalyaspor / 12 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 9 kalan

Diego Angelo: 31 Mayıs 2019

Chico: 31 Mayıs 2019

Amilton: 31 Mayıs 2019

Charles: 31 Mayıs 2020

Ondrej Celustka: 31 Mayıs 2020

Ruud Boffin: 31 Mayıs 2020

Souleymane Doukara: 31 Mayıs 2020

Fredy: 31 Mayıs 2020

(Gimnastic'te kiralık) Abdelaziz Barrada: 31 Mayıs 2020

Aly Cissokho: 31 Mayıs 2020

(Monaco'da kiralık) William Vainqueur: 31 Mayıs 2020

Jean-Armel Drole: 31 Mayıs 2021

13/24Ankaragücü / 17 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 9 kalan

Ankaragücü / 17 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 9 kalan

Oscar Scarione: 31 Mayıs 2019

Alessio Cerci: 31 Mayıs 2019

Hadi Sacko: 31 Mayıs 2019

Stelios Kitsiou: 31 Mayıs 2019

Thibault Moulin: 31 Mayıs 2019

Tyler Boyd: 31 Mayıs 2019

Wilfred Moke: 31 Mayıs 2019

Zaur Sadaev: 31 Mayıs 2019

Hector Canteros: 31 Mayıs 2020

Michal Pazdan: 31 Mayıs 2020

Nduka Ozokwo: 31 Mayıs 2020

Ricardo Faty: 31 Mayıs 2020

Brice Dja Djedje: 31 Mayıs 2020

Ante Kulusic: 31 Mayıs 2020

Dever Orgill: 31 Mayıs 2020

Thomas Heurtaux: 31 Mayıs 2021

Tiago Pinto: 31 Mayıs 2021

14/24Aytemiz Alanyaspor / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

Aytemiz Alanyaspor / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

Glynor Plet: 31 Mayıs 2019

Joel Obi: 31 Mayıs 2019

Mbilla Etame: 31 Mayıs 2019

Steven Caulker: 31 Mayıs 2019

Welinton: 31 Mayıs 2020

Baiano: 31 Mayıs 2020

Baiano: 31 Mayıs 2020

Josef Sural: 31 Mayıs 2020

Djalma Campos: 31 Mayıs 2020

Junior Fernandes: 31 Mayıs 2020

Fabrice N'Sakala: 31 Mayıs 2020

Papiss Cisse: 31 Mayıs 2020

Isaac Sackey: 31 Mayıs 2021

Georgios Tzavellas: 31 Mayıs 2021

15/24Kasımpaşa / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

Kasımpaşa / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

Josue Sa: 31 Mayıs 2019

(Wadi Degla'dan kiralık) Karim Hafez: 31 Mayıs 2019

Simone Scuffet: 31 Mayıs 2019

Stipe Perica: 31 Mayıs 2019

Syam Ben Youssef: 31 Mayıs 2020

Abdul Khalili: 31 Mayıs 2020

Olivier Veigneau: 31 Mayıs 2020

Bengali-Fodé Koita: 31 Mayıs 2021

David Pavelka: 31 Mayıs 2021

Trezeguet: 31 Mayıs 2021

Strahil Popov: 31 Mayıs 2021

Haris Hajradinovic: 31 Mayıs 2022

Tobias Heintz: 31 Mayıs 2022

Loret Sadiku: 31 Mayıs 2022

16/24Akhisarspor / 14 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 11 kalan

Akhisarspor / 14 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 11 kalan

Abdoul Sissoko: 31 Mayıs 2019

Jeremy Bokila: 31 Mayıs 2019

Serginho: 31 Mayıs 2019

Milan Lukac: 31 Mayıs 2020

Avdija Vrsajevic: 31 Mayıs 2020

Dany Nounkeu: 31 Mayıs 2020

Adrien Regattin: 31 Mayıs 2020

Josue: 31 Mayıs 2020

Helder Barbosa: 31 Mayıs 2020

Miguel Lopes: 31 Mayıs 2020

Sokol Cikalleshi: 31 Mayıs 2021

Rajko Rotman: 31 Mayıs 2021

Edin Cocalic: 31 Mayıs 2021

Elvis Manu: 31 Mayıs 2021

17/24BB Erzurumspor / 12 yabancı / 1 sözleşmesi biten / 11 kalan

BB Erzurumspor / 12 yabancı / 1 sözleşmesi biten / 11 kalan

Ridge Munsy: 31 Mayıs 2019

Gilles Sunu: 31 Mayıs 2020

Ibrahim Sehic: 31 Mayıs 2020

Jasmin Scuk: 31 Mayıs 2020

Leo Schwechlen: 31 Mayıs 2020

Moussa Kone: 31 Mayıs 2020

Siphiwe Tshabalala: 31 Mayıs 2020

Samuel Eduok: 31 Mayıs 2021

Rashad Muhammed: 31 Mayıs 2021

Kristian Opseth: 31 Mayıs 2021

Gabriel Obertan: 31 Mayıs 2021

Mahamadou Ba: 31 Mayıs 2022

18/24Göztepe / 15 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 11 kalan

Göztepe / 15 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 11 kalan

Adama Traore: 31 Mayıs 2019

Lumor Agbenyenu: 31 Mayıs 2019

Kadu: 31 Mayıs 2019

Yoan Gouffran: 31 Mayıs 2019

Wallace Reis: 31 Mayıs 2020

Nabil Ghilas: 31 Mayıs 2020

Titi: 31 Mayıs 2020

Cameron Jerome: 31 Mayıs 2020

Axel Ngando: 31 Mayıs 2020

Beto: : 31 Mayıs 2020

Fausto Grillo: 31 Mayıs 2020

Andre Castro: 31 Mayıs 2020

Andre Poko: 31 Mayıs 2021

Celso Borges: 31 Mayıs 2021

Lamine Gassama: 31 Mayıs 2021

19/24Atiker Konyaspor / 15 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 12 kalan

Atiker Konyaspor / 15 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 12 kalan

Abdou Razack Traore: 31 Mayıs 2019

Moryke Fofana: 31 Mayıs 2019

Mustapha Yatabare: 31 Mayıs 2019

Petar Filipovic: 31 Mayıs 2020

Yevhen Opanasenko: 31 Mayıs 2020

Fallou Diagne: 31 Mayıs 2020

Jens Jonsson: 31 Mayıs 2020

Erdon Daci: 31 Mayıs 2020

Adis Jahovic: 31 Mayıs 2020

Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2020

Marko Jevtovic: 31 Mayıs 2020

Leonard Zuta: 31 Mayıs 2021

Paolo Hurtado: 31 Mayıs 2021

Nejc Skubic: 31 Mayıs 2022

Deni Milosevic: 31 Mayıs 2022

20/24Beşiktaş / 13 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 9 kalan

Beşiktaş / 13 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 9 kalan

Adriano: 31 Mayıs 2019

Atiba: 31 Mayıs 2019

Adem Ljajic: 31 Mayıs 2019

(Borussia Dortmund'dan kiralık) Shinji Kagawa: 31 Mayıs 2019

(Willem II'de kiralık) Aras Özbiliz: 31 Mayıs 2020

Gary Medel: 31 Mayıs 2020

Ricardo Quaresma: 31 Mayıs 2020

Loris Karius: 31 Mayıs 2020

Jeremain Lens: 31 Mayıs 2022

Enzo Roco: : 31 Mayıs 2021

Cyle Larin: 31 Mayıs 2022

Domagoj Vida: 31 Mayıs 2022

Nicolas Isimat-Mirin: 31 Mayıs 2022

21/24Galatasaray / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

Galatasaray / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan

(Stoke City'den kiralık) Badou Ndiaye: : 31 Mayıs 2019

Martin Linnes: 31 Mayıs 2019

(Standard Liege'den kiralık) Christian Luyindama: 31 Mayıs 2019

(Everton'dan kiralık) Henry Onyekuru: 31 Mayıs 2019

Fernando: 31 Mayıs 2020

Mariano: 31 Mayıs 2020

Ryan Donk: 31 Mayıs 2020

Kostas Mitroğlu: 31 Mayıs 2020

Yuto Nagatomo: 31 Mayıs 2020

Fernando Muslera: 31 Mayıs 2021

Marcão: 31 Mayıs 2022

Sofiane Feghouli: 31 Mayıs 2022

Mbaye Diagne: 31 Mayıs 2023

22/24Medipol Başakşehir / 15 yabancı / 2 sözleşmesi biten / 13 kalan

Medipol Başakşehir / 15 yabancı / 2 sözleşmesi biten / 13 kalan

Fedor Kudriashov: 31 Mayıs 2019

(Udinese'den kiralık) Riad Bajic: 31 Mayıs 2019

Robinho: 31 Mayıs 2020

Emmanuel Adebayor: 31 Mayıs 2020

Stefano Napoleoni: 31 Mayıs 2020

Mossoro: 31 Mayıs 2020

Junior Caiçara: 31 Mayıs 2020

(Bursaspor'da kiralık) Aurélien Chedjou: 31 Mayıs 2020

Joseph Attamah: 31 Mayıs 2020

Alexandru Epureanu: 31 Mayıs 2020

Eljero Elia: 31 Mayıs 2020

Gael Clichy: 31 Mayıs 2020

Gökhan İnler: 31 Mayıs 2020

Milos Jojic: 31 Mayıs 2020

Edin Visca: 31 Mayıs 2021

Demba Ba: 31 Mayıs 2021

23/24

Emmanuel Adebayor Premier Lig'de Manchester City forması giymişti... (VİDEO)

24/24

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