Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yabancı oyuncu sınırı gelirse en çok hangi takım etkilenecek?
Kulüplerin şu anda 257 yabancı oyuncuyla sözleşmesi bulunuyor, 154’ünün anlaşması önümüzdeki yıllarda devam ediyor. Bu nedenle kulüpler kuralın aynen uygulanması görüşünde. Ceo ve sportif direktörler ‘Devam’ derken gözler yarın başkanların yapacağı toplantıda. İşte takımlardaki yabancılarda son durum...
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TFF’nin mevcut yabancı kuralını 6+2+2 olarak değiştireceği iddiası gündeme bomba gibi düşmuştü. İddiaya göre 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılacak ve bunların 6’sı ilk 11’de, 2’si kadroda, 2’si ise tribünde olacak. Kadrolarında 14 yabancı bulunduran takımların yeni kurala göre 4’er oyuncuyu göndermesi gerekiyor.
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Ancak dün Süper Lig kulüplerinin CEO ve sportif direktörleriyle yapılan görüş alışverişi toplantısında bu iddianın aksi konuşuldu. 18 Süper Lig takımının büyük çoğunluğu mevcut kuralın devamından yana. Bugün ise Kulüpler Birliği Vakfı’nda asıl toplantı yapılacak.
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Başkanlar yeni kural hakkında kulüplerin ortak görüşünü karara bağlayacak. Peki, Süper Lig’de hangi takımda kaç yabancı futbolcu var, kaçının sözleşmesi bitiyor? Yabancı sayısı düşürülürse en çok hangi takımı etkileyecek? İşte detaylar...
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KPMG Football Benchmark’a göre, yeniden düzenlenmesi beklenen yabancı kuralının getireceği mali durumu inceledi. 4 büyükler ve Başakşehir’in kadrosunda toplam 68 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu kulüplerin toplam 356 milyon 200 bin Euro’luk kadro değerinin 245 milyon 150 bin Eurosu’nu yabancı oyuncular oluşturuyor.
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İM Kayserispor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan
Asamoah Gyan: 31 Mayıs 2019
Bernard Mensah: 31 Mayıs 2019
Cristian Sapunaru: 31 Mayıs 2019
Jean-Armel Kana-Biyik: 31 Mayıs 2019
Oleksandr Kucher: 31 Mayıs 2019
Silvestre Varela: 31 Mayıs 2019
Tiago Lopes: 31 Mayıs 2019
Tjaronn Chery: 31 Mayıs 2019
Silviu Lung: 31 Mayıs 2020
(Çaykur Rizespor'da kiralık)Fernando Boldrin: 31 Mayıs 2020
Artem Kravets: 31 Mayıs 2021
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DG Sivasspor / 11 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 3 kalan
Gabriel Torje: 31 Mayıs 2019
David Braz: 31 Mayıs 2019
Delvin N'Dinga: 31 Mayıs 2019
Douglas: 31 Mayıs 2019
Fousseni Diabaté: 31 Mayıs 2019
Mattias Bjärsmyr: 31 Mayıs 2019
Paul Papp: 31 Mayıs 2019
Sergio Ramon Rochet: 31 Mayıs 2019
Hugo Vieira: 31 Mayıs 2020
Arouna Koné: 31 Mayıs 2020
Serhiy Rybalka: 31 Mayıs 2021
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Bursaspor / 9 yabancı / 5 sözleşmesi biten / 4 kalan
Allano Lima: 31 Mayıs 2019
Henri Saivet: 31 Mayıs 2019
Iasmin Latovlevici : 31 Mayıs 2019
Jirès Kembo-Ekoko: 31 Mayıs 2019
Santiago Vergini: 31 Mayıs 2020
Abdullahi Shehu: 31 Mayıs 2020
Diafra Sakho: 31 Mayıs 2020
Stéphane Badji: 31 Mayıs 2021
Jani Atanasov: 31 Mayıs 2022
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Çaykur Rizespor / 15 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 7 kalan
Aatif Chahechouhe: 31 Mayıs 2019
Chidozie Awaziem: 31 Mayıs 2019
Davide Petrucci: 31 Mayıs 2019
(Osmanlıspor'dan kiralık) Umar Aminu: 31 Mayıs 2019
Marwane Saadane: 31 Mayıs 2019
Mykola Moroziuk: 31 Mayıs 2019
Prejuce Nakoulma: 31 Mayıs 2019
(Pyramids'den kiralık) Okechukwu Azubuike: 31 Mayıs 2019
Dario Melnjak: 31 Mayıs 2020
Armand Traoré: 31 Mayıs 2020
Vedat Muriç: 31 Mayıs 2020
Mohamed Abarhoun: 31 Mayıs 2020
Braian Samudio: 31 Mayıs 2021
Montassar Talbi: 31 Mayıs 2021
Samir Ujkani: 31 Mayıs 2021
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EY Malatyaspor / 11 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 7 kalan
(Fulham'dan kiralık) Aboubakar Kamara: : 31 Mayıs 2019
Michaël Pereira: 31 Mayıs 2019
Guilherme: 31 Mayıs 2019
Fabien Farnolle: 31 Mayıs 2019
Arturo Mina: 31 Mayıs 2020
Danijel Aleksic: 31 Mayıs 2020
Issiar Dia: 31 Mayıs 2020
Thievy Bifouma: 31 Mayıs 2020
Mitchell Donald: 31 Mayıs 2020
Issam Chebake: 31 Mayıs 2021
Sincere Seth: 31 Mayıs 2021
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Trabzonspor / 11 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 8 kalan
Hugo Rodallega: 31 Mayıs 2019
Caleb Ekuban: 31 Mayıs 2019
Luis Ibanez: 31 Mayıs 2019
Filip Novak: 31 Mayıs 2020
João Pereira: 31 Mayıs 2020
Jose Sosa: 31 Mayıs 2020
Ogenyi Onazi: 31 Mayıs 2020
Majid Hosseini: 31 Mayıs 2020
Vahid Amiri: 31 Mayıs 2020
Zargo Toure: 31 Mayıs 2020
Anthony Nwakaeme: 31 Mayıs 2021
11/24
Fenerbahçe / 16 yabancı / 7 sözleşmesi biten / 9 kalan
(Swensea'den kiralık) Andre Ayew: 31 Mayıs 2019
(Leicester City'den kiralık) Islam Slimani: 31 Mayıs 2019
Martin Skrtel: 31 Mayıs 2019
(Lille'den kiralık) Yassine Benzia: 31 Mayıs 2019
Mathieu Valbuena: 31 Mayıs 2019
Roberto Soldado: 31 Mayıs 2019
Roman Neustadter: 31 Mayıs 2019
Nabil Dirar: 31 Mayıs 2020
(Chelsea'dan kiralık) Victor Moses: 31 Mayıs 2020
Mauricio Isla: 31 Mayıs 2020
Eljif Elmas: 31 Mayıs 2020
Carlos Kameni: 31 Mayıs 2020
Diego Reyes: 31 Mayıs 2020
Michael Frey: 31 Mayıs 2022
Jailson: 31 Mayıs 2022
Miha Zajc: 31 Mayıs 2023
12/24
Antalyaspor / 12 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 9 kalan
Diego Angelo: 31 Mayıs 2019
Chico: 31 Mayıs 2019
Amilton: 31 Mayıs 2019
Charles: 31 Mayıs 2020
Ondrej Celustka: 31 Mayıs 2020
Ruud Boffin: 31 Mayıs 2020
Souleymane Doukara: 31 Mayıs 2020
Fredy: 31 Mayıs 2020
(Gimnastic'te kiralık) Abdelaziz Barrada: 31 Mayıs 2020
Aly Cissokho: 31 Mayıs 2020
(Monaco'da kiralık) William Vainqueur: 31 Mayıs 2020
Jean-Armel Drole: 31 Mayıs 2021
13/24
Ankaragücü / 17 yabancı / 8 sözleşmesi biten / 9 kalan
Oscar Scarione: 31 Mayıs 2019
Alessio Cerci: 31 Mayıs 2019
Hadi Sacko: 31 Mayıs 2019
Stelios Kitsiou: 31 Mayıs 2019
Thibault Moulin: 31 Mayıs 2019
Tyler Boyd: 31 Mayıs 2019
Wilfred Moke: 31 Mayıs 2019
Zaur Sadaev: 31 Mayıs 2019
Hector Canteros: 31 Mayıs 2020
Michal Pazdan: 31 Mayıs 2020
Nduka Ozokwo: 31 Mayıs 2020
Ricardo Faty: 31 Mayıs 2020
Brice Dja Djedje: 31 Mayıs 2020
Ante Kulusic: 31 Mayıs 2020
Dever Orgill: 31 Mayıs 2020
Thomas Heurtaux: 31 Mayıs 2021
Tiago Pinto: 31 Mayıs 2021
14/24
Aytemiz Alanyaspor / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan
Glynor Plet: 31 Mayıs 2019
Joel Obi: 31 Mayıs 2019
Mbilla Etame: 31 Mayıs 2019
Steven Caulker: 31 Mayıs 2019
Welinton: 31 Mayıs 2020
Baiano: 31 Mayıs 2020
Baiano: 31 Mayıs 2020
Josef Sural: 31 Mayıs 2020
Djalma Campos: 31 Mayıs 2020
Junior Fernandes: 31 Mayıs 2020
Fabrice N'Sakala: 31 Mayıs 2020
Papiss Cisse: 31 Mayıs 2020
Isaac Sackey: 31 Mayıs 2021
Georgios Tzavellas: 31 Mayıs 2021
15/24
Kasımpaşa / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan
Josue Sa: 31 Mayıs 2019
(Wadi Degla'dan kiralık) Karim Hafez: 31 Mayıs 2019
Simone Scuffet: 31 Mayıs 2019
Stipe Perica: 31 Mayıs 2019
Syam Ben Youssef: 31 Mayıs 2020
Abdul Khalili: 31 Mayıs 2020
Olivier Veigneau: 31 Mayıs 2020
Bengali-Fodé Koita: 31 Mayıs 2021
David Pavelka: 31 Mayıs 2021
Trezeguet: 31 Mayıs 2021
Strahil Popov: 31 Mayıs 2021
Haris Hajradinovic: 31 Mayıs 2022
Tobias Heintz: 31 Mayıs 2022
Loret Sadiku: 31 Mayıs 2022
16/24
Akhisarspor / 14 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 11 kalan
Abdoul Sissoko: 31 Mayıs 2019
Jeremy Bokila: 31 Mayıs 2019
Serginho: 31 Mayıs 2019
Milan Lukac: 31 Mayıs 2020
Avdija Vrsajevic: 31 Mayıs 2020
Dany Nounkeu: 31 Mayıs 2020
Adrien Regattin: 31 Mayıs 2020
Josue: 31 Mayıs 2020
Helder Barbosa: 31 Mayıs 2020
Miguel Lopes: 31 Mayıs 2020
Sokol Cikalleshi: 31 Mayıs 2021
Rajko Rotman: 31 Mayıs 2021
Edin Cocalic: 31 Mayıs 2021
Elvis Manu: 31 Mayıs 2021
17/24
BB Erzurumspor / 12 yabancı / 1 sözleşmesi biten / 11 kalan
Ridge Munsy: 31 Mayıs 2019
Gilles Sunu: 31 Mayıs 2020
Ibrahim Sehic: 31 Mayıs 2020
Jasmin Scuk: 31 Mayıs 2020
Leo Schwechlen: 31 Mayıs 2020
Moussa Kone: 31 Mayıs 2020
Siphiwe Tshabalala: 31 Mayıs 2020
Samuel Eduok: 31 Mayıs 2021
Rashad Muhammed: 31 Mayıs 2021
Kristian Opseth: 31 Mayıs 2021
Gabriel Obertan: 31 Mayıs 2021
Mahamadou Ba: 31 Mayıs 2022
18/24
Göztepe / 15 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 11 kalan
Adama Traore: 31 Mayıs 2019
Lumor Agbenyenu: 31 Mayıs 2019
Kadu: 31 Mayıs 2019
Yoan Gouffran: 31 Mayıs 2019
Wallace Reis: 31 Mayıs 2020
Nabil Ghilas: 31 Mayıs 2020
Titi: 31 Mayıs 2020
Cameron Jerome: 31 Mayıs 2020
Axel Ngando: 31 Mayıs 2020
Beto: : 31 Mayıs 2020
Fausto Grillo: 31 Mayıs 2020
Andre Castro: 31 Mayıs 2020
Andre Poko: 31 Mayıs 2021
Celso Borges: 31 Mayıs 2021
Lamine Gassama: 31 Mayıs 2021
19/24
Atiker Konyaspor / 15 yabancı / 3 sözleşmesi biten / 12 kalan
Abdou Razack Traore: 31 Mayıs 2019
Moryke Fofana: 31 Mayıs 2019
Mustapha Yatabare: 31 Mayıs 2019
Petar Filipovic: 31 Mayıs 2020
Yevhen Opanasenko: 31 Mayıs 2020
Fallou Diagne: 31 Mayıs 2020
Jens Jonsson: 31 Mayıs 2020
Erdon Daci: 31 Mayıs 2020
Adis Jahovic: 31 Mayıs 2020
Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2020
Marko Jevtovic: 31 Mayıs 2020
Leonard Zuta: 31 Mayıs 2021
Paolo Hurtado: 31 Mayıs 2021
Nejc Skubic: 31 Mayıs 2022
Deni Milosevic: 31 Mayıs 2022
20/24
Beşiktaş / 13 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 9 kalan
Adriano: 31 Mayıs 2019
Atiba: 31 Mayıs 2019
Adem Ljajic: 31 Mayıs 2019
(Borussia Dortmund'dan kiralık) Shinji Kagawa: 31 Mayıs 2019
(Willem II'de kiralık) Aras Özbiliz: 31 Mayıs 2020
Gary Medel: 31 Mayıs 2020
Ricardo Quaresma: 31 Mayıs 2020
Loris Karius: 31 Mayıs 2020
Jeremain Lens: 31 Mayıs 2022
Enzo Roco: : 31 Mayıs 2021
Cyle Larin: 31 Mayıs 2022
Domagoj Vida: 31 Mayıs 2022
Nicolas Isimat-Mirin: 31 Mayıs 2022
21/24
Galatasaray / 14 yabancı / 4 sözleşmesi biten / 10 kalan
(Stoke City'den kiralık) Badou Ndiaye: : 31 Mayıs 2019
Martin Linnes: 31 Mayıs 2019
(Standard Liege'den kiralık) Christian Luyindama: 31 Mayıs 2019
(Everton'dan kiralık) Henry Onyekuru: 31 Mayıs 2019
Fernando: 31 Mayıs 2020
Mariano: 31 Mayıs 2020
Ryan Donk: 31 Mayıs 2020
Kostas Mitroğlu: 31 Mayıs 2020
Yuto Nagatomo: 31 Mayıs 2020
Fernando Muslera: 31 Mayıs 2021
Marcão: 31 Mayıs 2022
Sofiane Feghouli: 31 Mayıs 2022
Mbaye Diagne: 31 Mayıs 2023
22/24
Medipol Başakşehir / 15 yabancı / 2 sözleşmesi biten / 13 kalan
Fedor Kudriashov: 31 Mayıs 2019
(Udinese'den kiralık) Riad Bajic: 31 Mayıs 2019
Robinho: 31 Mayıs 2020
Emmanuel Adebayor: 31 Mayıs 2020
Stefano Napoleoni: 31 Mayıs 2020
Mossoro: 31 Mayıs 2020
Junior Caiçara: 31 Mayıs 2020
(Bursaspor'da kiralık) Aurélien Chedjou: 31 Mayıs 2020
Joseph Attamah: 31 Mayıs 2020
Alexandru Epureanu: 31 Mayıs 2020
Eljero Elia: 31 Mayıs 2020
Gael Clichy: 31 Mayıs 2020
Gökhan İnler: 31 Mayıs 2020
Milos Jojic: 31 Mayıs 2020
Edin Visca: 31 Mayıs 2021
Demba Ba: 31 Mayıs 2021
23/24
Emmanuel Adebayor Premier Lig'de Manchester City forması giymişti... (VİDEO)