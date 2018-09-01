Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası şok eden olay...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olduğu maç sonrasında gergin dakikalar yaşandı.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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İşte detaylar...
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Maç bittikten 10 dakika sonra Kayserisporlu futbolcular Bilal, Chery ve Deniz Kayserispor tribününe doğru kayarak gidince, Fenerbahçe tribünleri tahrik oldu ve ortam gerildi. Gergin ortam sürerken Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk koşarak sahaya girerek bu 3 futbolcuyu itmeye başladılar. Araya girenlere rağmen Volkan ve Alper ite ite 3 oyuncuyu ite ite soyunma odasına kadar götürdüler. İtişmeler korirdorda da sürdü.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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TOLGA CİĞERCİ TRİBÜNDE
Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolga Ciğerci Kayserispor maçını tribünlerden takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Tolga Ciğerci, Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını tribünden izliyor. Karşılaşma öncesinde taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ciğerci tribünleri alkışlayarak selamladı.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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AYEW'DEN SİFTAH
Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında attı. Fenerbahçe’de yeni transfer Andre Ayew sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor karşısında buldu. 13. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ayew yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Andre Ayew golü attıktan sonra sevincini kale arkasındaki taraftarlarla paylaştı.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Barış Alıcı'nın, Göztepe maçında burnuna yediği dirseğin etkileri hala geçmedi. Genç yıldızın burnuna aldığı darbenin izleri...
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile sahasında oynadığı maçta oyun içinde kenara gelen Mehmet Ekici'nin gösterdiği tepki gözlerden kaçmadı. Mehmet Ekici 67. dakikada yerini Frey'e bırakırken kenar yönetime tepki gösterdi.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Sinirlerine hakim olmayan tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici elindeki su şişesini kenara doğru fırlattı.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Ekici'nin kenara gelirken sert tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar Kaynak: Süleyman ARAT / Emre OKTAY
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Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Cocu, radikal bir karar vererek Mehmet Topal ve Volkan Demirel'i yedek kulübesinde oturttu. Bu karar sonrasında maça yedek kulübesinde başlayan Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın keyifsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.