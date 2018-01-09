Vida ilk maçında ne yaptı?

Beşiktaş, ikinci yarıya hazırlık kapsamında Hollanda'nın ADO Den Haag takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Vida ilk maçına çıktı. Hırvat futbolcu peki ilk maçında ne yaptı, nasıl bir performans sergiledi?
Emre OKTAY
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Emre OKTAY
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Beşiktaş ile ADO Den Haag, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. ilk yarıyı 2-0 geriden bırakan temsilcimiz, ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vida maça ilk 11'de başladı.
Emre OKTAY
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Kara Kartal karşılaşmaya, Tolga, Caner, Mitrovic, Vida, Gökhan, Medel, Oğzuhan, Orkan, Lens, Necip ve Negredo 11'i ile sahaya çıktı.
Emre OKTAY
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Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Hollanda takımı Bjorn Johnsen'in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Dakikalar 28'i gösterdiğinde Bjorn Johnsen sahneye bir kez daha çıktı. Kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Günde 3 idman yapan Siyah-Beyazlı oyuncuların ilk yarıdaki yorgun hali gözlerden kaçmadı.
Emre OKTAY
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Beşiktaş'ın yeni transferi Vida, ilk yarı stoper olarak görev aldı. Mitrovic'in sergilediği kötü oyun, Caner Erkin'in defansa yardıma çok dönmemesi Hırvat futbolcunun da performansını etkiledi.
Emre OKTAY
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İkinci yarı başlarken, Mitrovic, Gökhan, Orkan, Lens ve Necip oyundan alınırken, oyuna giren oyuncular Pepe, Atiba, Quaresma, Babel ve Tolgay Arslan oldu. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın rakibine oranla kalitesi gözle görülür haldeydi. Beşiktaş ilk golü 60. dakikada Caner ile bulurken, 72. dakikada eşitliği sağlayan golü Atiba kaydetti.
Emre OKTAY
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Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Vida ikinci yarıda ise asıl görev yeri olan sağ beke geçti. İkinci yarıda Beşiktaş'ın iyi oyunu ile Vida'ya da çok iş düşmedi. Beşiktaş'ın yeni yıldızının takıma alışması, iletişimi, adaptasyon olması gibi etkenlerden dolayı performansı için konuşmanın erken olduğu gözlendi.
Emre OKTAY
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Hırvat futbolcu 86. dakikada yerini Fatih Aksoy'a bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sonuçladı.