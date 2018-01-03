Vicdanları rahatsız eden Van Persie gerçekleri

Fenebahçe’de Aykut Kocaman’ın işi gerçekten çok zor. Bir yandan sistem takımı oluşturmaya çalışıyor, diğer yandan da rakipleriyle mücadele ediyor. Bütün bunların yanı sıra takım içinde uyum sağlayamayan ve hatta sorun olan oyuncularla uğraşıyor. Bu oyunculardan biri Robin van Persie. Diğeri de Ozan Tufan.
Mehmet ARSLAN / Foto: Hürriyet Arşiv
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PROFESYONEL AHLAK NEREDE?
Fenerbahçe, Robin Van Persie’ye nitelikli dolandırıcılıktan dava açmalı. Sakat sakat transfer olacaksın. Sakatlığını gizleyeceksin. Öyle bir imza sözleşmeye imza atacaksın ki, yattığın yerden hiç emek sarf etmeden milyonlarca Euro kazanacaksın. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.
Mehmet ARSLAN / Foto: Hürriyet Arşiv
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Diyeceksiniz ki, “Fenerbahçe de sağlık kontrolünü sıkı tutsaydı. ‘Beşiktaş’ın elinden alacağım’ diye apar topar imza attırmasaydı.” Haklısınız. Ama yine de bu Robin van Persie’nin profesyonel ahlakını temizlemez. Fenerbahçe, bu transfer ile ilgili gerekli özeleştiriyi yaptı. Transferin sorumlusu ve dönemin Sportif Direktörü Giuliano Terraneo’nun görevine son verdi.
Mehmet ARSLAN / Foto: Hürriyet Arşiv
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KURTULMAK O KADAR ZOR Kİ!
Son dönemde Van Persie ile ilgili yine ilginç bilgiler geliyor. Kulüp profesyonelleri ile hiçbir şekilde bir araya gelmemiş. “Benimle değil, menajerimle konuşun” diyerek görüşme taleplerini geri çevirmiş. Olumsuz davranışları ve yetersizliği yüzünden Antalya kampına dahil edilmedi. Menajeri iki kez transfer teklifleriyle gelmiş. Biri Amerika, diğeri Hollanda’nın Feyenoord takımından. Ama ikisi de gerçek değilmiş. Sözleşmesini feshetmiyor. Feshetmek içinde sadece alacağı parayı değil, takımın şampiyon olması ya da kupa kazanması halinde alacağı bonusları da istiyor.
Mehmet ARSLAN / Foto: Hürriyet Arşiv
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DUBAİ’DE BALIK TUTMAYA GİTTİ
Peki Hollandalı oyuncu ne yapıyor? Ara tatilini Dubai’de balık tutarak geçirdi. Sosyal medya hesaplarına girerseniz, bu görüntülere çok rahat ulaşırsınız. Tatil bitti, Fenerbahçe Antalya’da çalışmalara başlayacak. Robin Van Persie ise İstanbul’da kalarak düz koşulara devam edecek ve ayda 400 bin Euro’nun üzerinde para kazanacak. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bugünlerde ayrılığı yine konuşuluyor. Menajeri yine yönetim ile biraraya gelecek. Bana sorarsanız hiçbir yere gitmez RVP!