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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11 Ağustos 2019 - 11:03,

Vedat kulübeye, dünyaca ünlü golcü ilk 11'e!

Ligin başlamasına kısa zaman kala Fenerbahçe'den kritik transfer hamlesi...

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Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe’de öncelik golcüde...

2

Zanka hamlesiyle savunmadaki sıkıntıyı bir nebze olsun gideren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal, ısrarla yeni golcü bekliyor.

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Hücum hattı, Rodrigues, Kruse, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendirilmiş olsa da Yanal, şampiyonluk yarışında elinin güçlü olması için bir golcü daha alınmasında ısrarlı.

4

Tecrübeli teknik adam, Muriç’in performansından memnun olsa da elinde alternatif olmasını istiyor.

5

İşte Muriç’i yedek bırakacak olan listenin sıcak isimleri...

6

Fenerbahçe'de golcü için Premier Lig’den Belçikalı Michy Batshuayi ve İngiliz Daniel Sturridge isimleri ön plana çıktı.

7

Kariyerini en-Nasr’da sürdüren Ahmed Musa için de girişimler var.

8

Batshuayi’yi kiralamak için Chelsea’yle görüşen Damien Comolli, bonservisi elinde olan Sturridge’nin menajeriyle de temasta.

9

Ahmed Musa için ise görüşmeleri Selahattin Baki yürütüyor.

10

Fenerbahçe’nin takviye yapmayı planladığı bir diğer mevkii olan orta saha için ise acele edilmiyor.

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Emre Belözoğlu’nun transferinin ardından geri dönen Ozan Tufan’ın yüksek performansını teknik direktör Ersun Yanal’ı rahatlatmış durumda. Yanal, yönetime verdiği raporda, orta sahanın öncelikli olmadığını belirtti.

12

Buna rağmen çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bernard Mensah için Kayserispor’la pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir için de Başakşehir’e yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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