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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20 Mart 2019 - 16:55,

VAR olmasaydı, şu anki puan durumu...

Türkiye'de bu sezon ilk defa uygulanan Video Yarımcı Hakem (VAR) uygulaması, zaman zaman tartışılsa da hayati pozisyonlarda alınan ihtilaflı kararları engelleyebiliyor. Peki VAR olmasaydı, Süper Lig takımları şu an kaç puanda ve kaçıncı sırada bulunacaktı?

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1/22

İşte Süper Lig'de 26. hafta sonunda VAR'sız puan durumu...

2/2218 - Akhisarspor 19 puan

18 - Akhisarspor 19 puan

3/2217 - Erzurumspor 24 puan

17 - Erzurumspor 24 puan

4/2216 - Göztepe 29 puan

16 - Göztepe 29 puan

5/2215 - Fenerbahçe 31 puan

15 - Fenerbahçe 31 puan

6/2214 - Çaykur Rizespor 31 puan

14 - Çaykur Rizespor 31 puan

7/2213 - Ankaragücü 32 puan

13 - Ankaragücü 32 puan

8/2212 - Alanyaspor 32 puan

12 - Alanyaspor 32 puan

9/2211 - Kayserispor 34 puan

11 - Kayserispor 34 puan

10/2210 - Konyaspor 34 puan

10 - Konyaspor 34 puan

11/229 - Malatyaspor 34 puan

9 - Malatyaspor 34 puan

12/228 - Antalyaspor 35 puan

8 - Antalyaspor 35 puan

13/227 - Kasımpaşa 36 puan

7 - Kasımpaşa 36 puan

14/226 - Sivasspor 37 puan

6 - Sivasspor 37 puan

15/225 - Bursaspor 38 puan

5 - Bursaspor 38 puan

16/224 - Trabzonspor 44 puan

4 - Trabzonspor 44 puan

17/223 - Beşiktaş 44 puan

3 - Beşiktaş 44 puan

18/222 - Galatasaray 53 puan

2 - Galatasaray 53 puan

19/221 - Başakşehir 57 puan

1 - Başakşehir 57 puan

20/22

VAR uygulaması sonucunda 26. hafta sonunda oluşan puan durumu ise şöyle:

21/22

Terim'den yabancı sınırı açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası kendisine yöneltilen yabancı sınırı hakkındaki soruya, "Kuralı bilmiyorlar. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi" ifadelerini kullanmıştı.

22/22

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