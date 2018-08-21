Valbuena transferini açıkladı! Rıdvan Dilmen...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Eski milli yıldız ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 15
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gündemindeki Ozan Tufan ve Karius'u değerlendirirken, Fenerbahçe'de istenmeyen adam olan Valbuena transferini de açıkladı... İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 15
- Bende olsam Fabri'yi yollamazdım ancak oyuncuda çok ısrar etmiştir. Bende dün gece bir arkadaşımla konuştum, Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Karius için kiralık olarak bir teklif sunmuş. Ama ihtiyaç var mı, bence psikolojik olarak kesinlikle var. Tolga o güveni bir türlü veremedi, Tolga iyi kaleci, profesyonellik anlayışı iyi bir kaleci. Ancak kaleciye ihtiyaç var mı?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 15
- Artık her geri pasta yüreği ağzına geliyor Beşiktaş taraftarının. Bu illaki hata yapacak anlamına gelmiyor. Dün maçıda Tolga da geri getirdi. Volkan içinde geçerli bu. Fenerbahçe taraftarı çok sevmesine rağmen Beşiktaş taraftarının Tolga'ya bakışı aynı durumda şu anda. Beşiktaş'ın muhakkak bir tane kaleci alması lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 15
- Ozan Tufan'ı Fatih Terim milli takım eleme maçlarında sürekli oynattı. Bursaspor'daki çıkışını Ozan Tufan, Şenol hocaya borçludur. Ama Fenerbahçe'deki sportif performansı saha dışındaki performansından dolayı olmadı. Ben çok saygı duyarım genç oyunculara ancak adı ne olursa olsun büyük kulüplerin kıymetini bileceksiniz. Hele hele 21 yaşına gelmişseniz. Ozan, Fenerbahçe'nin kıymetini bilmedi. Çünkü tek antrenör ile değil. Cocu'da geri çağırdı olmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 15
- Şenol hoca muhtemelen güveniyordur kendisine. Bazı teknik adamlar ben oynatırım diyebilirler. Fatih hocada bunlardan bir tanesidir. Son dönemde 3 teknik direktör oynatamadı ama. Önemli olan oyuncunun Türk futboluna vereceği hizmettir. Futbol oynayacak mı, oynamayacak mı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 15
- Beşiktaş istiyorsa yine büyük bir şanstır. Çünkü bir büyük takımdan bir başka büyük bir takıma gidiyorsunuz Anadolu takımına gitseniz iyice bitrsiniz. Beşiktaş ile de ciddi şekilde görüşüldüğünü biliyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 15
- Giuliano'nun koşu mesafesi, pas oranları ve attığı gol asistlerinden daha fazla. Attığı gollerin 3-4 tanesi minum penaltıdandır. Ama son yıllarda Fenerbahçe'ye gelişide gidişide oynarken de en faydalı oyuncusu oldu. 10 milyon euro bu dönem için iyi para. Hem kendisinin alacağı parayla birlikte 1 yılın yayın gelirisi. 4 yıllık kontratı olsa bi 10 milyonda kendisi alıyor olsa 10'da getiriyorsa 20 milyon euro.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 15
- Tabii önemli olan bu paranın dönüşü nefes olarak takımın transfer yapma şansı doğdu. Treni kaçırmadan Comolli'nin daha göremediğimiz havuzundan iki tane oyuncu gelmesi lazım. Çünkü o havuzun içerisinde Barış yoktu, Emre Akbaba yoktu. Alamadılar gerçi. Ayrıca Ayew' de yoktu. Sürpriz oyuncular ama iş yapacak oyuncular gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 15
- Valbuena gidemez, keşke gitse. Başkan da hocada keşke gitse diye dua ediyorlardır3, 3.5 milyon euro yılda para kazanan bir oyuncu. Ha iş yapar mı Fenerbahçe'de yapar ama bugünkü ekonomik şartlarda gidemez. İsteyen yok, isteyen olsa süsleyerek yollarlar. Ama gözüken tablo gidebilir ihtimalinin az olduğu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 15
- Ekvatorlu oyuncuyla ilgili de, Krasnodar' dan bir maç bir de dün akişam izlediğimiz bizim Abdülkerim'lerin programında biraz seyrettim. Çabuk bir oyuncu. Ama ihtiyaç var mı? İsmail daha hiç oynamadı. Sakatmı değil mi bilmiyorum. Ama Hasan Ali'ye çok yük bindi Hasan Ali artık çok yoruldu, üstüne çok yük bindi. Cocu'da sanki sol bek ihtiyacıda var diye düşünüyorum. Sol bek alternatif düşünüldüğünü, stopere ihtiyaç olduğunu en önemliside gerçekten bir orta saha oyuncusu alınması gerektiğini, baya tecrübeli hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir oyuncu şart.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 15
- Kazanırken hem altıyı cebinize koyuyorsunuz hem de Avrupa Ligi'nde turu geçiyorsunuz ve buralardan da desler çıkarıyorsunuz. Kazanırken ders çıkarmak en güzel derstir. Artıdır hoca içinde. Şenol hoca kolay bir takımda çalışmıyor. Yaş ortalaması yüksek ama egoları çok yüksek olan oyuncularla çalışıyor. Hoca iyi yönetmiyor iyi de idare ediyor.1.5 - 2 yıldır Şenol hocayı bir türlü yollayamadılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 15
- Yorgun bir takım ve yaş ortalaması yüksek bir takım Beşiktaş. Egosu yüksek oyunculardan kurulu olmasına rağmen çok tartışılıyor ama 1.5, 2 yıldır Şenol hocayı bir türlü yollayamadılar. Fikret beyşe tartıştı vss... Onun için Güneş'ten başka kolay kolay iddia ediyorum bu takımı yönetmek kolay değil. Gerçekten oyundan çıkarken bandı havaya uçuranlar bunlar filan... Quaresma'yı ilk kez oynattı, ne zamandır oynattığı da yoktu. Onları yedek oturtmak ya da oyundan çıkarmak gibi küçük detaylar vardır. Antrenman performanslarını bilemeyiz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 15
- Necip'e formayı verdi. Necip'i muhtemelen önümüzdeki hafta oynatmayacak ama oyuncları dizayn etmesini Negredo transfer oluyordu belki yine olacak ama bu oyuncuyla vedalaşmıştılar hatta ama kullanmak zorunda kaldılar. Bu dengeleri kurmak kolay değil. Beşiktaş takımının iyi kadrosu vardır eyvallah ama Beşiktaş'ın zor bir kadrosu vardır. Karakter olarak kötü anlamında söylemiyorum. Hepsi forma bekleyen oyuncular. Bunu yönetmek kolay değil, bunu idare etmek hiç kolay değil.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 15
- Bunu ancak yönetmek için idare etmek lazım. Şenol hoca da bu tür dengeyi kurabiliyor. Seversiniz sevmezsiniz ama bir şekilde 4. yılı Beşiktaş'ta bu oyuncu kadrosuyla kaliteli oyuncular teslim etti yönetim ama Caner ile falan uğraşmak kolay değildir. Yani ben Caner'i kötü bir insan olduğu için söylemiyorum, ama hepimiz tanıyoruz Caner'i. 4 günde bir maç oynayan Beşiktaş'tan bahsediyoruz o yüzden oyunun karşılığında adeta piyango geldi.