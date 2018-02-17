Valbuena istedi, Giuliano vermedi! Penaltı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı net bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ekrana yansımayan bölümlerinde ise Spor Arena vardı! İşte önemli detaylar...
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Sarı-lacivertliler Alanyaspor galibiyetiyle derbi öncesinde moral depoladı. Son haftaların formda ismi Fernandao yine boş geçmedi. Tribünler doluydu ve takım keyifliydi.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, maçı locadaki yerinden takip etti. Heyecanlı gözüken Koç, maçın ilk bölümlerinde yerinde duramadı ve gollerde büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe skoru açtıkça Koç rahatladı.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Seremonide Valbuena ve Aatıf, eşofmanlarını çıkararak küçük çocuklara giydirdiler. Ortaya güzel görüntüler çıktı.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Aykut Kocaman tarafından Alanyaspor maçında 90 dakika oynatılan Mathiau Valbuena, 60. dakikada kazanılan penaltıda Giuliano'nun yanına giderek top istedi.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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Sambacı ise oralı olmadı. Aatıf Valbuena'yı beyaz noktadan uzaklaştırdı. Herhangi bir tartışma olmazken, Giuliano kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, birçok maçta olduğu gibi tribündeki yerini aldı. Rumen teknik adamın yanında yardımcısı Tayfur Havutçu vardı.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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GIULIANO ETKİSİ
Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrar sahalara dönen Giuliano, sarı-lacivertlileri kazandırmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe karşılaşmasında omzu çıkan ve maçı tamamlayamayan Giuliano yaşadığı bu sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği performans ve attığı gol ile takımına katkısını göstermişti. Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında da attığı 2 golle yıldızlaşan Giuliano, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Orta sahada gösterdiği performansla taraftarı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı memnun eden Brezilyalı 10 numara, 70. dakikada yerini Nabil Dirar’a bıraktı.
Foto: Emre OKTAY, Süleyman ARAT, Ajanslar
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SAMBACILARLA KAZANIYOR
Fenerbahçe’ye Alanyaspor karşısındaki 3-0’lık galibiyeti Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao getirdi. Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. 20. dakikada Valbuena’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Giuliano kaleci Riou’yu çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında Aatif’in sağ kanattan yerden ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandao’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve sarı-lacivertliler 2-0’lık skoru yakaladı. Maçın 59. dakikasında Josef’in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan sarı kanaryalarda penaltı vuruşunu kullanan Giuliano’nun attığı golle 3-0 öne geçti ve müsabakada bu skorla sona erdi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle 2 hafta üst üste Brezilyalıları ile kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçını Fenerbahçe 2-0 kazanmış ve golleri yine Giuliano ile Fernandao atmıştı. Giuliano Alanyaspor müsabakasında attığı 2 golle yıldızlaşırken, ligdeki gol sayısını 10’a çıkarmış oldu.