Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk Telekom'da dikkat çeken görüntü! Tepki sürdü...
Evkur Yeni Malatyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında konuk eden Galatasaray'da taraftarların tepkisi devam etti...
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İşte detaylar...
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlığı geçen Mbaye Diagne ile tedavileri tamamlanan Fernando Muslera ve Younes Belhanda, müsabakaya ilk 11'de başladı.
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Ülkesi Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonucu sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edilen Diagne, yapılan tedaviyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirildi. Senegalli futbolcu, karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı.
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Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da gerçekleştirilen tedavilerinin ardından maça ilk 11'de çıktı.
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Sarı-kırmızılı takımda ülkesi Yunanistan'ın Liechtenstein ile yaptığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou ile tedavisi süren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, müsabakanın kadrosunda yer almadı.
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Kostas Mitroglou, müsabakayı eşi ve çocuğuyla birlikte takip etti.
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Taraftardan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek
Galatasaray taraftarları, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime yaptığı tezahüratlarla ve açtıkları pankartlarla destek verdi.
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Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında yönetime desteklerini sürdürdü.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesine tepki gösterdi.
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Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak lehinde tezahüratlarda bulunana taraftarlar, “Cimbom halkındır, lisenin değil” diye bağırdı. Taraftarlar ayrıca locada bulunan Mustafa Cengiz’e dönerek desteklerini gösterdi.
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Galatasaraylı taraftarlar ayrıca tribünlerde ‘Mekteb-i Sultani Onurumuz, liseci zihniyet sorunumuzdur’, ‘Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?, ‘Milyonlarca ses Galatasaray diyor’, ‘Tüzük değiştirilsin, taraftarlarıyla bütünleşsin’ ve ‘Galatasaray'ımıza Galatasaraylılar üye olsun’ pankartları açtı.
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Öte yandan, Başkan Mustafa Cengiz destek tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi.