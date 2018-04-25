Tümer'den şok sözler! İkisini de men edin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi için Tümer Metin'den sürpriz bir öneri geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çarşamba günü vereceği karardan önce Tümer Metin'den flaş bir öneri geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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İki takımın da men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, ""Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF'nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu" dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı değerlendiren Önder Özen ise, "Şenol hocanın da Aykut hocanın sporculuklarını hatırlayalım, ikisi de pırlanta gibi sporcu. İki tane çok saygın futbolcu ama öyle böyle değil ikisi de çok saygı değer futbol değeri. Kart görmezler, saha terbiyeleri 10 numara, hakemle, seyirciyle işleri olmaz."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Geri gidiyoruz, 1985'leri gidiyoruz, şunu hayal edebilir miydik? Şenol hoca anlatıyor, Aykut hoca anlatıyor. Şunu arıyorum, konuşmalar farklı, o zaman biri doğru, diğeri doğru değil. İkisi de haklı olduğunu iddia ediyor. Bu iki zarif beyefendi, bugün asla hayal edemeyeceğimiz şeyleri konuşuyor, ne değişti?" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'den sert açıklama! Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, yarıda kalan derbiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Yıldırım'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...