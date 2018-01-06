Tüm takımı etkileyen olay! Van Persie etkisi..

Takımın en şöhretli isminin biletinin kesilmesi takımdaki havayı değiştirdi. Zaman zaman disiplinsiz davranan bazı oyuncularda büyük değişim gözleniyor.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Takımın en şöhretli isminin biletinin kesilmesi takımdaki havayı değiştirdi. Zaman zaman disiplinsiz davranan bazı oyuncularda büyük değişim gözleniyor.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
En büyük etki Valbuena’da görüldü. İlk devre Kocaman’ın taktiklerine uyum sağlamayan Fransız yıldız ikinci yarı isteklere harfiyen uyacağını belirtti. Yıldız oyuncu, antrenman dışındaki zamanlarda da hocasıyla iletişim halinde.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Fenerbahçe'de Robin van Persie’nin ipinin çekilmesi Antalya’daki kampta Aykut Kocaman rüzgarlarına neden oldu. Zira takımın en şöhretli oyuncusunun bir anda kendisini kadronun dışında bulması, zincirleme olarak tüm takımı etkiledi. Tüm takımdan taktiksel anlamda istediği her şeyin harfiyen yerine getirilmesini isteyen Kocaman’ın isteklerine ligin ilk devresinde direnen ve sahada yeteri kadar disiplinli olmadığı gözlemlenen bazı oyuncular büyük bir değişim içine girmiş durumda.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Kocaman'ın büyük etki yaratan Van Persie ve Ozan operasyonu en çok Matheiu Valbuena’yı etkilemiş durumda. Ligin ilk devresinde zaman zaman Kocaman’ın istediklerini yapmadığı için sıkıntılar yaşayan Fransız yıldız Antalya’da teknik direktörü ile sürekli diyalog halinde. Antrenman dışında bile sürekli Kocaman’ın yanına giden ve konuşan Valbuena’daki bu değişim tüm takımın da dikkatini çekmiş durumda.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Hocasının kanatta oynarken sürekli içe kat etmesini istemesine rağmen ilk devre bu taktiğe uyum sağlayamayan Fransız yıldız ikinci devre bu isteklere harfiyen uyacağını söyledi.
Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Fenerbahçe ikinci yarısının hazırlıklarını, dün sabah saatlerinde Antalya’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 09.30’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular ardından sahaya indiler. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Hazırlıklar bugün devam edecek.