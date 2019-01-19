TT Stadı'nda hem şov var hem isyan!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray taraftarları 6-0'lık galibiyet karşısında mest olsa da yönetime mesaj vermekten geri durmadı.
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İşte detaylar...
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ASLAN 29 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR
Galatasaray, MKE Ankaragücü galibiyetle, ligde sahasında oynadığı 29. maçta da rakibine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 6-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliği devam etti. Aslan, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte seriyi 29’a çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig’de evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.
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SİNAN GOLLERLE DÖNDÜ
Galatasaray’ın forveti Sinan Gümüş, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında MKE Ankaragücü’ne karşı 2 gol kaydetti. Sinan ligdeki gol sayısını da 3’e çıkardı. Galatasaray’ın golcü futbolcusu Sinan Gümüş, 16 Kasım 2018’de U21 Takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Sinan, bu tarihten sonra ilk karşılaşmasına Süper Lig’in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu’ndaki MKE Ankaragücü’ne çıktı. Ligde en son 10 Kasım 2018’de deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayan başarılı futbolcu, 71 gün sonra oynadı. Mücadeleye 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de iki kez havalandırmayı başardı. Süper Lig’de bu sezon 12 maça çıkan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşadı. Sinan en son golünü ise ligin üçüncü haftasında Alanyaspor’a karşı atmıştı.
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MARCAO AYAĞININ TOZUYLA SAHADA
Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı stoper Marcao, MKE Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile mücadele ederken, yeni transfer Marcao’da görücüye çıktı. Devre arası transfer döneminde transfer edilen Marcao, Başkent ekibine karşı mücadeleye 11 çıktı. Karşılaşma boyunca yaptığı müdahalelerle takdir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar da tezahüratlarıyla destek oldu.
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NDIAYE SİFTAH YAPTI
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, MKE Ankaragücü karşısında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray’ın gollerinden birini orta sahadan Badou Ndiaye kaydetti. Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Ndiaye, takımının maçtaki 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 21. dakikada Henry Onyekuru’nun golünde de asist yaptı. Bu sezon ligde 12 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.
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TARAFTAR FORVET İSTİYOR
Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.
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EMRE TARŞDEMİR İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, 71. dakikada Linnes’in yerine girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Devre arası transfer döneminde transfer edilen ve Antalya’daki kampa da katılan Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Süper Lig’in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan MKE Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes’in yerine oyuna dahil oldu.