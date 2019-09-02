Transferin son günü bombalar açıklandı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de transfer sezonu bu gece 00:00 itibarıyla son buluyor. Takımlar son takviyelerini gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürürken, bugün resmi olarak açıklanan transferleri sizler için derledik...
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1
İşte son dakika resmi olarak duyurulan transferler...
2
Luiz Gustavo --> Fenerbahçe
Fenerbahçe Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."
3
Simon Kjaer --> Atalanta
Adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan Simon Kjaer, İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer oldu. Yaz transfer döneminde eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döneceği de sıkça konuşulan Sevilla'nın başarılı stoperi Simon Kjaer, tercihini İtalya'dan yana kullandı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda kiralık olarak Atalanta forması giyecek. Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 37 maça çıkan Kjaer, gol ya da asist üretemedi.
4
Florin Andone --> Galatasaray
Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Brighton ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun bir sezonluk kiralanması için İngiliz ekibine 700 bin Euro ödeyecek. Futbolcu ise 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacak. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
5
Martin Skrtel Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtrel'i kadrosuna kattı. Transferin son gününde Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer döneminde Atalanta'ya transfer olan ancak yaşadığı problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fesheden Skrtel'i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak.
6
Göztepe, Mossoro’yu açıkladı
Göztepe, Medipol Başakşehir’den Marcio Mossoro ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı. Göztepe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Başakşehir'in Brezilyalı 10 numarası Mossoro ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. İzmir’e gelen deneyimli orta saha, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen José Márcio da Costa (Mossoro), ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli'de top koşturdu. 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere toplamda 176 maçta görev yaptı.
7
Diagne resmen Club Brugge'de
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin Euro karşılığında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına Club Brugge'e kiralandı. Sarı-kırmızılıların transfere ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.
8
Allahyar Sayyadmanesh -> İstanbulspor
Fenerbahçe, İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i bir yıllığına İstanbulspor'a kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak bir yıllığına İstanbulspor'a gönderdi. Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, TFF Birinci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.
9
Lemina, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Gabonlu orta saha Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton'dan kadrosuna kattığı 26 yalındaki Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı da İstanbul'a getirdi. Lemina'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Juventus'tan Southampton'a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.
10
Diaby Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın hücum hattına takviye ettiği Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan 1 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Diaby, hem sağ kanatta hem de forvette görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki Mali asıllı Fransız sağ oyuncu, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
11
Gençlerbirliği, Floyd Ayite'yi kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, Togolo oyuncu Floyd Ayite'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaz transfer döneminin son gününde takımımız Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı. Fransa’da 1988 yılında Bordeaux’da doğan ve futbola da Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi kulüplerde oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham’a transfer oldu. Son üç sezonu Fulham’da geçiren Ayite ile kulübümüz 2 yıllık anlaşmaya imza attı."
12
Berkay Özcan, Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Transfer döneminin bitimine saatler kala Başakşehir, bir transfer daha açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, Stuttgart forması giyen milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Başakşehir kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
13
Manuel Fernandes
Lokomotiv Moskova --> Krasnodar
14
Fernando Llorente
Tottenham --> Napoli
15
Seydou Doumbia
Girona --> Sion
16
Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
17
Javier Fernandes
West Ham United --> Sevilla
18
Henrikh Mkhitaryan
Arsenal --> Roma
19
Konyaspor'da çifte imza!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Gürcü futbolcu Levan Shengelia ile 2+1 yıllık, kaleci Ozan Can Oruç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Birinci transfer döneminin bitimine saatler kala Konyaspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki Gürcü futbolcu Levan Shengelia ve Altınordu'nun 19 yaşındaki genç kalecisi Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde kulüp menajeri Seçkin Özdil ve futbolcular hazır bulundu.
20
Barış Yardımcı, Demir Grup Sivasspor ile imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF Birinci Lig'de mücadele eden Bursapor'dan defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Demir Grup Sivasspor transferin son gününde Bursaspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı. Futbola Fenerbaçe'de başlayan Barış Yardımcı sırasıyla Kasımpaşa, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Gaziantepspor formaları giydi. Son olarak Bursaspor'da forma giyen savunma oyuncusu geçen yıl yeşil beyazlı forma ile Süper Lig'de 26 maçta forma giydi. Süper Lig'de bugüne kadar 145 maçta forma giyen Yardımcı 1 gol atıp, 10 asist kaydetti. Barış Yardımcı 2 kez de A Milli Takım forması giydi.