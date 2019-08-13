Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Terim istedi Galatasaray harekete geçti! Orta sahaya...
Falcao konusunda haftalardır Fransız ekibi ile görüşen ve sonunda anlaşmaya varan Galatasaray, aradığı orta sahayı da yine Monaco’da buldu...
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İşte detaylar...
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Youssef Bennasser...
Sarı- Kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki Faslı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor.
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Kulübü de bu konuda zorluk çıkartmıyor. Monaco zaten son 3 sezondur başarılı orta sahayı başka takımlara kiralıyor.
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Galatasaray’ın amacı, başarılı ön liberoyu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak. Görüşmeleri, Falcao transferinde olduğu gibi yine menacer Ahmet Bulut yürütüyor.
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Satın alma opsiyonlu
Geçen sezonun ilk yarısını Monaco’da, ikinci devresini St. Etienne’de geçiren Bennasser, Ligue 1’de toplam 26 maça çıktı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Bennasser, oyunun savunma tarafında bir hayli başarılı.
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Galatasaray teknik heyeti de, Bennasser’in yeni transfer Seri’yi tamamlayabilecek nitelikte olduğunu düşünüyor. Cim Bom, Bennasser’in kontratına uygun bir satın alma maddesi eklemeye çalışıyor.
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İşte diğer alternatifler...
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Elneny
İngiltere seferinde gündeme gelen bir diğer futbolcu Elneny. Arsenal’in 27 yaşındaki Mısırlı oyuncusu düzenli forma giyemediği için ayrılmayı düşünüyor. Kulübü de Elneny’yi kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray en iyi şartlarda önlibero işini bitirmek amacında. Elneny’den ziyade listede öncelik verilen adaylar var.
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Bakayoko
Teknik heyetin çok istediği isimlerin başında gelen Bakayoko konusunda Chelsea ile temaslar sürüyor. Galatasaray kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerirken, Londra ekibinin 3 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Flaş bir gelişme, Monaco da eski yıldızı Bakayoko’nun peşinde. Bu transfer olursa, Bennasser’in Galatasaray yolu iyice açılacak
10
Fred
The Sun’un Cim Bom’a yazdığı Fred, Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri. Ancak bu transfer hiç kolay değil. Manchester United orta sahadaki yıldızı Pogba’yı da satarsa, Fred’i kiralık göndermesi zor gözüküyor. Yıldız futbolcu geçen sezon 59 milyon Euro karşılığında Shakhtar’dan ManU’ya transfer olmuştu.
11
Cuellar
Falcao’nun ardından kadrodaki ikinci Kolombiyalı Cuellar olabilir. 1.5 aydır radarda olan 26 yaşındaki önlibero, Flamengo formasını terletiyor. Brezilya ekibi Cuellar’ı göndermeye sıcak bakmasa da, Galatasaray’ın ilgisi nedeniyle oyuncunu kafası karışık.