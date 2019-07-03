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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03 Temmuz 2019 - 12:00,

Taraftarı heyecanlandırdı! Mesut Özil...

Adı Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'le ilgili son dakika gelişmesi taraftarı heyecanlandırdı...

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2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 

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Daha önce Acun Ilıcalı "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" sözlerini sarf etmişti.

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Bunun üzerine Ali Koç, "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını vermişti.

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BBC'nin geçtiği habere göre Arsenal Mesut Özil'i bırakmaya hazır...

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Fakat bunun için bir şart var...

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İngiliz basınına yansıyan habere göre Arsenal Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha için 40 milyon sterlini gözden çıkardı.

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Times'ın verdiği bilgiye göre Topçular, Zaha transferini finanse etmek için Mesut Özil'in gidişine onay verebilir.

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Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına Mesut, hocası Unai Emery ile de sorunlar yaşıyor.

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İsmi Fenerbahçe ile birlikte Juventus'la da anılan Mesut Özil'in bu sezon hangi formayı giyeceğinin Zaha transferinin durumuna göre netleşecek.

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Mesut Özil, evlilik sonrası tatilini Çeşme'de sürdürüyor.

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Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı. Özil, burada polis merkezini de ziyaret etti.

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