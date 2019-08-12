SÃ¼per Lig'in en hÄ±zlÄ± golcÃ¼leri

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Spor Toto SÃ¼per Lig'de kalitenin artmasÄ±yla rekorlar da tek tek kÄ±rÄ±lÄ±yor; fakat kÄ±rÄ±lmasÄ± en zor rekorlardan biri de erken gol rekorlarÄ±.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
TÃ¼rkiye'nin en Ã¼st kademe liginde ilk 30 saniye iÃ§inde atÄ±lan goller ÅŸÃ¶yle:Â
2
17. saniye
2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maÃ§Ä±nda Trabzonsporlu Umut Bulut.Â
3
18. saniye
2001-2002 sezonunda Galatasaray-GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda GalatasaraylÄ± Vedat Ä°nceefe.Â
4
20. saniye
2007-2008 sezonunda Sivasspor-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda Sivassporlu Musa AydÄ±n. 2009-2010 sezonunda KasÄ±mpaÅŸa-Kayserispor maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸalÄ± Yekta KurtuluÅŸ. 2015-2016 sezonunda KasÄ±mpaÅŸa-OsmanlÄ±spor maÃ§Ä±nda KasÄ±mpaÅŸalÄ± Andre Castro De Pereira.Â
5
21. saniye
1995-1996 sezonunda BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§eli Elvir Bolic.Â
6
22. saniye
2005-2006 sezonunda Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda Denizlisporlu Alessandro Andrade de Oliveira.
2008-2009 sezonunda Denizlispor-GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'nden James Troisi. 2008-2009
9
22. saniye
2008-2009 sezonunda Kocaelispor-Gaziantepspor maÃ§Ä±nda Kocaelispor'dan Ahmet Dursun.
10
24. saniye:
2007-2008 sezonunda Konyaspor-Manisaspor maÃ§Ä±nda Manisasporlu Filip Holosko.Â
11
1998-1999 sezonunda Kocaelispor-Adanaspor maÃ§Ä±nda Adanasporlu Ali AsÄ±m Balkaya.
12
25. saniye
2013-2014 sezonunda KasÄ±mpaÅŸa-Konyaspor maÃ§Ä±nda Konyasporlu Hasan Kabze.Â
13
26. saniye
2009-2010 sezonunda Sivasspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda Sivassporlu Yannick Kamanan.
14
25. saniye:
2006-2007 sezonunda GenÃ§lerbirliÄŸi-Trabzonspor maÃ§Ä±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'nden Okan Ã–ztÃ¼rk.Â
15
27. saniye
2007-2008 sezonunda Sivasspor-KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda Sivassporlu Musa AydÄ±n.Â
16
28. saniye
2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor-GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda Yeni Malatyasporlu Ã–mer ÅžiÅŸmanoÄŸlu.Â
17
30. saniye
2007-2008 sezonunda Ankaraspor-Kayserispor maÃ§Ä±nda Kayserisporlu GÃ¶khan Ãœnal.
18
30. saniye
2002-2003 sezonunda Gaziantepspor-ElazÄ±ÄŸspor maÃ§Ä±nda Gaziantepsporlu Erdal GÃ¼neÅŸ.
19
30. saniye
2017-2018 sezonunda Galatasaray-Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda GalatasaraylÄ± Younes Belhanda.Â
20
Bu sezon 62 yaÅŸÄ±na girecek olan eski adÄ±yla TÃ¼rkiye 1. Futbol Ligi, son yÄ±llardaki adÄ±yla SÃ¼per Lig'de bilinen en erken golÃ¼, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attÄ±.Â Sezonun 13. haftasÄ±nda, 29 KasÄ±m 2008'de EskiÅŸehir AtatÃ¼rk StadÄ±'nda yapÄ±lan EskiÅŸehirspor-Denizlispor (4-3) maÃ§Ä±nÄ±n henÃ¼z 12. saniyesinde fileleri havalandÄ±ran Roberts, aynÄ± zamanda lig tarihinin bilinen en erken golÃ¼nÃ¼ kaydetmiÅŸ oldu.Â
21
Ligde bundan Ã¶nce bilinen en erken golÃ¼ ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasÄ±nda oynanan ve konuk takÄ±mÄ±n 5-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä±n 15. saniyesinde fileleri havalandÄ±ran Kayserisporlu Ä°lhan Parlak atmÄ±ÅŸtÄ±.Â