Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR FF'nin Fenerbahçe'nin harcama limiti ile ilgili başvurusunu kısmen kabul etmesi, ancak mevcut durumda Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapamıyor olması Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez imzasını engelledi. Ancak İsviçreli oyuncudan Fenerbahçe'yi rahatlatan bir haber geldi.Menajer Di Marzio aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber gönderen Rodriguez, "Gelişmeleri biliyorum ancak sözümün de arkasındayım Fenerbahçe'yi bekleyeceğim" dedi. Milan'da kadro dışı kaldığı öğrenilen Ricardo Rodriguez'in çalışmalarını tek başına sürdürdüğü ve fizik olarak hazır olduğu bildirildi..