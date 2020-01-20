Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlarken transferde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Galatasaray'dan üst üste transfer hamleleri gelirken Fenerbahçe ve Beşiktaş da atağa kalkıyor. Kasımpaşa karşısında gösterişli bir galibiyet elde eden Trabzonspor da işi sıkı tutuyor. İşte büyüklerden son dakika transfer haberleri...
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PODOLSKİ ANTALYA'DA
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alman futbolcu Podolski, anlaşmaya vardığı Antalyaspor'a imza atmak üzere şehre geldi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından havalimanında karşılanan Alman futbolcu havalimanının kapısından çay içerek çıktı.
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PSG'DE NZONZİ SESLERİ
Disiplinsiz davranışları nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine yeni bir takım arayan Steven Nzonzi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendine takım arayan Steven Nzonzi'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG ile görüştüğü iddia edildi.
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FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR
FF'nin Fenerbahçe'nin harcama limiti ile ilgili başvurusunu kısmen kabul etmesi, ancak mevcut durumda Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapamıyor olması Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez imzasını engelledi. Ancak İsviçreli oyuncudan Fenerbahçe'yi rahatlatan bir haber geldi.Menajer Di Marzio aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber gönderen Rodriguez, "Gelişmeleri biliyorum ancak sözümün de arkasındayım Fenerbahçe'yi bekleyeceğim" dedi. Milan'da kadro dışı kaldığı öğrenilen Ricardo Rodriguez'in çalışmalarını tek başına sürdürdüğü ve fizik olarak hazır olduğu bildirildi..
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KRUSE'YE 5 MİLYON EURO
Kruse'yi yönetim tutmak istiyor ancak Arap Yarımadası'ndan son gelen teklifler 5 milyon Euro civarında. Tekliflerin 7-8 milyon Euro seviyesine ulaşması halinde istemese de Alman golcüye veda edilecek. (Sabah)
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SPORAR ZORA GİRDİ
Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği ancak TFF harcama limitleri sebepleriyle transferini bitiremediği Andraz Sporar için tekrar yarışa girdiği iddia edildi. Portekiz basınından A Bola, Beşiktaş'ın Andraz Sporar için Portekiz 1. Lig takımı Sporting Lisbon ile transfer yarışına girdiğini duyurdu. Habere göre, Slovan Bratislava forması giyen 25 yaşındaki forvetin takımının Cumartesi günü oynadığı Orenburg maçında herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen forma giymediği ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş ya da Sporting Lisbon takımlarından birine transfer olacağı belirtildi.