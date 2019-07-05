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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05 Temmuz 2019 - 09:37,

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Rodrigues bombasını patlattı! Formayı bile giydirdiler...

Fenerbahçe, Galatasaray'dan devre arası 9 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al İttihad ile sözleşme imzalayan Garry Rodrigues transferi için büyük çaba sarf etmişti...

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Fenerbahçe, Galatasaray'dan devre arası 9 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al İttihad ile sözleşme imzalayan Garry Rodrigues transferi için büyük çaba sarf etmişti...

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Birkaç haftadır süren görüşmelerin ardından gece yarısı bombası patladı...

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Suudi Arabistan basını da gelişmeyi 'son dakika' koduyla okuyucularına ulaştırdı.

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Garry Rodrigues'in menajeriyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde mutlu sona ulaştı.

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Arap basını, yıldız futbolcunun sarı lacivertliler ile 2 yıllık kiralık sözleşme yaptığını dün gece duyurdu.

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Yapılan anlaşmaya göre Rodrigues Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro alacak.

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Satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro olacak.

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Rodrigues dün de Instagram hesabından 'Zor olsa bile her zaman kalbini dinle' paylaşımını yaptı.

9/12SOSYAL MEDYADA FORMALI FOTOĞRAFLAR

SOSYAL MEDYADA FORMALI FOTOĞRAFLAR

Sarı lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada oyuncuya Fenerbahçe formasını şimdiden giydirdi.

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G.Saray'daki ilk sezonunda sadece 1 gol ve 1 asist üretebilen Hollandalı oyuncu, ikinci sezonda ise 9 gol ve 10 asistle takıma katkı verdi.

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Geçen sezon devre arasında ayrılana kadar da 3 golle dikkat çekti. Rodrigues ayrıca ilk sezonunda 1.2 kilit pasta kalırken, ikinci sezonunda 2.2, bu sezon ise 1.8 kilit pasla oynadı

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Fenerbahçe'nin transferdeki diğer gözdesi Luiz Gustavo'yu tanıyalım...

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