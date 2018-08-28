Sol bek bombasÄ±! Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine geliyor...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n sezona kÃ¶tÃ¼ baÅŸlamasÄ± ve Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ±n da gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sonrasÄ± yapÄ±lacak transfer de belli oldu... Ä°ÅŸte o isim...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Hasan Ali'nin isabetsiz paslarÄ± ve ortalarÄ± ile atak sonlandÄ±ramayan Kanarya, forveti Ä°slam Slimani'yi de olumlu kullanamaz hale geldi. Bu sebeple transfere yÃ¶nelen FenerbahÃ§e'nin gÃ¼ndemine Miguel Trauco girdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Perulu sol bekin Flamengo ile 1 yÄ±l daha kontratÄ± bulunuyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kanarya 26 yaÅŸÄ±ndaki sol beki renklerine katarak Roberto Carlos, Andre Santos geleneÄŸini yeniden canlandÄ±rmayÄ± hedefliyor. Cocu da bu kanadÄ± 'verimsiz' olmaktan kurtararak ataklarÄ± zenginleÅŸtirmeyi planlÄ±yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SarÄ±-lacivertlilerin transferin bitmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼n kala hÄ±zlÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme trafiÄŸiyle Trauco'yu renklerine baÄŸlamak istediÄŸi kaydedildi. Trauco'nun da F.BahÃ§e'ye sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Peru Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giyen Miguel Trauco, kariyerini Flamengo'da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Brezilya kulÃ¼bÃ¼nde 40 maÃ§ta 3 gol, 6 asistle oynadÄ±. 5 sarÄ±, 1 kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Brezilya'da lakabÄ± 'garson' Ã§Ã¼nkÃ¼ topu hÄ±zla getirip takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na Ã§ok iyi servisler yapabiliyor. (FotomaÃ§)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Miguel Trauco...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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"Bizim iÃ§in zor bir ders ama ayaÄŸa kalmak mecburiyetindeyiz" FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Phillip Cocu, 1-0'lÄ±k GÃ¶ztepe yenilgisi takÄ±mÄ±n son durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...