Sezon sonunda ayrılması muhtemel 20 yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de sezonun bitimine yaklaşıldıkça transfer hareketliliği de artıyor...
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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İşte sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olan 20 Süper Lig yıldızı...
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Bafetimbi Gomis: Sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşen Bafetimbi Gomis, gösterdiği performans ile Galatasaray'ı sırtlayan isim oldu. Lig'in en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayan Gomis'e Çin'den ve Meksika'dan teklifler var. Galatasaray iyi bir teklif halinde bu transfere hayır demeyecektir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Mathieu Valbuena: Aykut Kocaman ile arasındaki sorunlar nedeniyle istediği süreye alamayan Valbuena, buna rağmen Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncularının arasında yer alıyor. Oynadığı maçlarda fark yaratan Fransız yıldız, Kocaman'dan beklediği şansı bulamaması durumunda takımdan ayrılabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Anderson Talisca: Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitiyor. Portekiz basını uzun süredir Çin ekipleriyle birlikte transfer presinde. Çin'den ciddi rakamlarda teklif aldığını kaydedilen Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'ta kalması zor gözüküyor.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Burak Yılmaz: Trabzonspor'a geri dönüşüyle gollerine ara vermeden devam eden Milli yıldız için Rusya'dan ve Çin'den önemli teklifler olduğu kaydediliyor.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Giuliano: Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olduğunu sahada kanıtlayan Giuliano, yaz aylarında Dünya Kupası kadrosuna kendini atabilmesi durumunda transfer piyasasında ilgi çeken oyunculardan biri olabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'un altın çocuğu Abdülkadir'i dünyanın dört bir yanından gözlemciler her maçta takip ediyor. Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç oyuncu, bu yaz ciddi bir transfer yapabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Edin Visca: Şampiyonluk seslerinin yüksek sesle dillendirildiği Başakşehir'de Edin Visca'nın performansı da dikkatleri çekiyor. Asist anlamında takımın en iyisi olan Bosnalı oyuncu için Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler var.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Sakıb Aytaç: Antalyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sakıp, Süper Lig'de gösterdiği performans ile geçer not alan sol beklerin başında geliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiği 26 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibi ile ipleri koparabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Yusuf Yazıcı: Abdülkadir ile birlikte Trabzonspor'un geleceği olarak görülen Yusuf Yazıcı inişli çıkışlı performansını sezona yayabilirse, yüksek rakamlarla transfer yapabilecek bir seviyede. Premier Lig'den ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Emre Akbaba: Alanyaspor'un parlayan yıldızı konumunda olan Emre Akbaba, gösterdiği performans ile bir çok Süper Lig kulübünü peşinde taktı. Genç oyuncu bu yaz takım değiştirebilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Fernandao: Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in sezonu büyük ihtimalle kapatmış olmasından dolayı, ana forvet olarak düşünülen isim Fernandao oldu. Kocaman'ın görev verdiği Brezilyalı yıldız, skora yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekti. Sambacı yıldız sezon sonunda Brezilya'ya gidebilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Deniz Türüç: Beklentileri Sumudica ile aşarak sezonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Kayserispor'un en önemli isimlerinden biri de Deniz Türüç oldu. İstanbul takımları ile ismi anılan Deniz için doğru zaman bu yaz olabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Ricardo Quaresma: Beşiktaş'ın tartışmalı adamı olan Ricardo Quaresma, kariyeriyle her daim takipte olan oyunclar arasında yer alıyor. Çin kulüplerinin Beşiktaş ile aracılar vasıtasıyla temasa geçtiği de biliniyor. Beşiktaş'ın Quaresma'yı bonservisi ile göndermek için son şansı bu yaz olabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Mariano: Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla ligin en iyi sağ beklerinden biri olan Mariano, Avrupa'da ve Brezilya'da piyasası olan oyuncular arasında. 31 yaşındaki oyuncuya sezon sonu çokca teklif gelebilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Junior Fernandes: Alanyaspor'da Vagner Love ile iyi uyumu sayesinde yıldızı parlayan Fernandes Love'ın gitmesi ile birlikte takımdaki sorumluluğu arttı. Alanyaspor'da gol yollarında önemli isimlerden gelen Fernandes performansı ile transfer yapabilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Josef De Souza: Fenerbahçe'nin bu sezon en istikrarlı oyuncularından biri olan Josef De Souza oldu. Brezilyalı oyuncunun adı geçen yaz ve devre arasında Premier Lig ekipleri ile anıldı. Yaz aylarında veda gerçekleşebilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Aziz Behich: Bursaspor'un başarılı sol beki Aziz Behich, yeşil beyazlı ekibin öne çıkan isimlerinden. Galatasaray ile ismi anılan yıldız oyuncu trasnfer yapmaya yakın isimlerden.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Sofiane Feghouli: Sancılı bir sürecin ardından Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Feghouli, özellikle Fatih Terim'in gelmesi ile birlikte yükselişe geçti. Cezayirli yıldız için sezon sonu sürpriz teklifler gelebilir.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Arouna Kone: Sivasspor'un dünyaca ünlü golcüsü Kone için devre arasında İspanya'dan teklifler geldi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek oyuncular arasında.
Haber:Sabah, Foto: Arşiv
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Sadık Çiftpınar: Malatyaspor'da gösterdiği performans ile alkış alan Sadık, İstanbul kulüplerinin radarında...