Sezon sonu bombası! Ryan Babel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Sezon sonunda yüksek fiyatlara transfer yapması olası futbolcuları bir araya getirdik. İşte transfer ihtimalleri...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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RYAN BABEL
Beşiktaş'ta futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, Çinlilerin gözdesi oldu. 14 milyonluk resmi teklifi geri çeviren Babel sezon sonunda görüşme kararı almıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yılda 2.1 milyon Euro garanti ücret ve puan başı 4 bin Euro'ya oynuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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JOSEF DE SOUZA
WBA'nın adeta kapısından dönen Josef de Souza, Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 milyon euroluk bonservis bedeli önündeki set olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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SOFIANE FEGHOULI
Galatasaray'da olası transfer kısıtlaması durumunda Sofiane Feghouli'nin rotası değişebilir. 7-10 milyon euroluk transfer potansiyeli bulunan Cezayirli oyuncu, Galatasaray'ın en büyük kozlarınında bri olarak görünüyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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EDIN VISCA
Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca, Süper Lig'de yine asist krallığının zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 milyon euronun üzerine çıkması halinde Bosnalı yıldızın ayrılığı gerçekleşir.
Fotoğraflar: Arşiv
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BURAK YILMAZ
Antalyaspor maçında penaltıdan ağları havalandıran ve ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un milli yıldızı ayrılık sinyalini verdi. Tecrübeli golcünün sezon sonunda Beşiktaş ya da Başakşehir'in yolunu tutması bekleniyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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OĞUZHAN ÖZYAKUP
Beşiktaş ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı özellikle İngiliz takımları ile anılıyor. Bir sürpriz yapıp Beşiktaş'a veda edebilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
Abdülkadir Ömür’ün talipleri her geçen gün artıyor. Devre arasında birçok menajerin, “İsteyen çok takım var, yetki verin işi bitirelim” tekliflerini elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetimin, yaz aylarında masada bir hayli terlemesi bekleniyor. Düşünülen para ise 25 milyon euro.
Fotoğraflar: Arşiv
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YOUNES BELHANDA
Sneijder'in ardından 10 numaranın yükünü pek de kaldıramayan Belhanda, Dünay Kupası'nda sahne alacak. İyi performans sergilemesi durumunda Galatasaray çift haneli bonservis bedeline hayır demeyecektir.
Fotoğraflar: Arşiv
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NABIL DIRAR
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda kendini gösterecek olan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmadı ve olası teklif durumunda gidişine izin verilecektir
Fotoğraflar: Arşiv
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VAGNER LOVE
Beşiktaş'ın devre arasınra renklerine bağladığı Love'nin yeni rotası olarak Brezilya gösteriliyor. Siyah beyazlılar bu oyuncuyu takasta kullanabilir. Love olmazsa Negredo'nun gönderilip farklı tipte bir golcünün transferi gerçekleşir.
Fotoğraflar: Arşiv
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OKAY YOKUŞLU
Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli yıldızı Okay Yokuşlu Alman ekiplerinin radarında ve sürekli izleniyor. WBA'dan resmi teklif aldı. 8 milyon euroluk teklif durumunda Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun ayrılmasına izin verecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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ARDA TURAN
Başakşehir'de beklenen performansı henüz gösteremeyen Arda Turan, gelecek sezonda rotasını farklı bir yere çevirebilir. Başakşehir'in şampiyonluk ve satılma durumu da bunda etken olacak
Fotoğraflar: Arşiv
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DUSKO TOSIC
Hem sezon başında hem devre arasında Beşiktaş'ın en gözde oyuncuları arasında bulunan Dusko Tosic için 5 milyon euroluk rakamların üzerine çıkılması durumunda Fikret Orman'ın onay vereceği iddia ediliyor
Fotoğraflar: Arşiv
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YUSUF YAZICI
Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı uzun süredir takip ediliyor. Mukavelesi 2022’ye kadar uzatılan Yusuf Yazıcı’nın yıllık ücreti 250 bin TL’ye çıkartılmıştı. En ciddi taliplerinin Lyon, Monaco ve Porto olduğu iddia ediliyor. Tahmini bonservis 15 milyon euro.
Fotoğraflar: Arşiv
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ANDERSON TALISCA
Beşiktaş'ın 21 milyon euroya bonservisini almak istediği Anderson Talisca için birçok talip devrede. Beşiktaş son aşamaya getirse dahi burada son sözü Talisca söyleyecek. (Sporx)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Büyük bir maç bizi bekliyor" Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, maç öncesi açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...