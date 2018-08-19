Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sert sözler... 'Değişim şart! Eski F.Bahçe'den kalan...'
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi yorumladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Çelikler'in açıklamaları:
Fotoğraflar: Ajans
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Futbolda sistemler; taktikler çok önemli ama tek bir değişmez kura var: Dünyada hiçbir takım kalecisine ve santraforuna rağmen şampiyon olamaz.. Fenerbahçe'nin 6-7 yıldır bir kalecisi yok. Volkan Demirel, Ali Koç'un yıkıp attığı eski yönetim zihniyetinin saha içindeki yansıması.
Fotoğraflar: Ajans
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Bariz olarak son 5 yıldır liyakatıyla değil "Takımı topla Volkan" zihniyeti ile kalesini korudu. Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu kontenjanından sahada yer alması normaldi ama 1.5 yıldır çalışıp 100 futbolcu izlediği söylenen Comolli ve futbol yönetiminin kaleci bulamamış olması büyük hatadır.
Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe'nin bir kalecisi olsa Benfica'dan 2 maçta da gol yemezdi, dünkü maçı da kazanırdı. Ali Başkan ne yapacak edecek Kameni'yi, Giuliano'yu; Ozan'ı falan satacak ve bir asıl kaleci ile 8 numara alacak. Bu iki transfer bariz bir ihtiyaç olan stoperden bile önemli. Comolli'nin başarısız bir dönem geçirdiğini düşündüğümü biliyorsunuz. Ali Koç'un bu Fransız'a buranın dinamiklerinin farklı olduğunu anlatması lazım. Hülasa kelam bir kaleci ve bir 8 numara transferi yanı sıra bir de yerli yardımcı hoca da faydalı olur. Malatya'yı; Erzurum'u v.s anlatabilecek bir yerli yardımcı Cocu'ya da faydası olur.
Fotoğraflar: Ajans
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Gelelim olumlu taraflara. Bir kere santrafor tamamdır. Islam Slimani zaten bilinen etkili bir isimdi Fenerbahçe'ye de çok faydalı olacaktır. Takımı da beğendim. Slimani 2 kez müsait durumda atamadı.. Barış da boş kaleye vuramadı. Yani deplasmanda oynuyorsunuz 3 net pozisyonu atamıyorsunuz, rakibiniz de kaleyi bulan ilk topu gol oluyorsa yenilmeniz kaçınılmazdır.
Fotoğraflar: Ajans
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Cocu'nun Şener-Elif değişikliği dışında eleştirebileceğim bir yanı yok. Takım bana göre iyi oynadı ve mümkün olan sayıda pozisyon bulundu. Rakibe de doğru dürüst pozisyon verilmedi. O halde hocanın dizilişi ve taktiği doğru. Alper ve Valbuena hamleleri de doğru. Elmas da doğru ama Şener kalıp Josef ya da Mehmet çıkmalıydı. Bunun dışında hata göremedim. Ama son 15 dakikalık panik futbolu Cocu'yu da rahatsız etmiştir.
Fotoğraflar: Ajans
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Özetle Fenerbahçe zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyorsa Cocu'ya Türkiye'yi anlatacak bir yerli yardımcı alınsa iyi olur bu 1. Ali Koç da ne yapacak edecek kaleci ve 8 numara transfer edecek. Stoper de zaten alınmalı diye saymıyorum. Panik yapmaya lüzum yok ama Fenerbahçe futbol takımı Comolli'ye bırakılamayacak kadar mühimdir..
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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"Giuliano ayrılacak, yerine başka biri ne zaman gelecek bilmiyorum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kaybedilen Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cocu'nun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...