Sert eleştiri: İlk uçağa bindirip yollarlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında 1-0 geriye düştüğü Fenerbahçe karşısından 3-1 galip gelmeyi başardı. Bu maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
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İşte ünlü spor yazarlarının derbi hakkındaki görüşleri:
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Serdar Ali Çelikler (Habertürk)Aslen bu derbi bir teknik adam derbisiydi. ‘Şenol Güneş, Aykut Kocaman’a üstünlük sağladı’ dersek eksik kalır. Bu bir felsefi çatışmaydı. “Takım’ı; ‘koşu’yu; top kaptırsa da koşugan olan’ı koşusu az olup tekniği yüksek olan’a tercih eden bir taktisyen vardı. Oyunun sonunda mağlupken bile 2 santrfora dönemeyen bir felsefeci bir taraftaydı. Diğer tarafta ise Talisca gibi çok önemli bir hücumcu ile görece ayağı iyi Oğuzhan’ın yokluğunda bile hücumdan taviz vermeyen, 3 kez çift santrfor deneyen ve yıldızlarını özgür bırakan bir başka felsefenin mücadelesi idi. Benim tarafım bellidir. Ben isterse 15 km koşsun, alınan her topu rakibe atan Aatıf gibi oyuncuların Fener’de yeri yok. Ekici veya Eljif varken ve Beşiktaş dalga dalga gelirken hala Topal veya kötü günündeki Josef’ten birinden vazgeçmeyen zihniyet ile belli bir noktaya ulaşılabiliyor. Ama benim inancıma göre önünde sonunda kalite kazanır. “Yıldız yok, yıldız ancak hoca olabilir. Bu takımın yıldızı benim” zihniyetindeki Kocaman’ın felsefesi; “Maçı kazanmamız gerek” deyip “3 kez çift santrafora dönüp yıldızlarını hoş tutan” felsefeye yenildi.
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Mehmet Demirkol (Fanatik)Fenerbahçe öndeydi. Formsuz Şenol Güneş, üst üste hamlelerle oyunu aldı. Eleştirdiğim hamlelerle savunmasıyla oynayarak. İki takım ve iki teknik direktör arasında kalite farkı ortadaydı. İsmail oyundan çıkana kadar Aykut Kocaman’ın kurduğu oyun Başakşehir maçındaki kadar iyi olmasa da iyi bir baskı yaratıp Beşiktaş’ı oynatmadı. Sonrasında Isla sola Şener sağa geçti. İkisi de arka arkaya sarı kart gördü. Şener kariyerinin en şaşkın oyunlarından birini oynadı. Fenerbahçe öndeydi. Ancak son dönemde formsuz olduğunu söylediğim Şenol Güneş üst üste hamlelerle oyunu aldı. Hem de yine çok eleştirdiğim hamlelerle savunmasıyla oynayarak. Tabi bu kez onu seyreden ve tepki veremeyen bir rakip vardı. Babel’i merkeze Tosic’i sol kanada çekerek oyunu çizgiden çizgiye genişletip Fenerbahçe için baskı yapılamaz bir alana yaydı. Üstüne Sarı-Lacivetliler, sürekli pas hatası yapınca rakiplerini boğdular. Nefes aldırmadılar.Fenerbahçe, 40 metreden attığı bir şut dışında rakip yarı sahaya bile doğru dürüst giremedi. Güneş’in kaliteli ve sonuç veren dokunuşları iki takım ve iki teknik direktör arasındaki kalite farkını da ortaya koydu. Münih şoku Güneş’i kendisine getirmiş belli ki. Hem de fazlasıyla.
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Erman Toroğlu (Fotomaç)Hiç fazla uzatmayalım. Dün gece Vodafone Park'ta Quaresma ne var ne yok herkesi kurtardı. Başta Tarık Ongun'u kurtardı, sonra takımı kurtardı, sonra Şenol Güneş'i kurtardı, sonra maçı kurtardı. Yani kurtardı oğlu kurtardı... Aykut Kocaman, rakip takımları bozarak sonra kendi bir kaç pozisyon bularak maç oynatan bir teknik adam. Tabii bunda elindeki oyuncu kadrosunun da etkisi var. Şampiyonluğa oynayan dört takıma baktığımızda aralarında kadro açısından en zayıf olanı Fenerbahçe. En zengin olan da Beşiktaş... Beşiktaş ilk yarıda çok pas yaptı gözüktü ama çok iyi oynamadılar. Çünkü karşılarında iyi oynayan bir Fenerbahçe yoktu. Ama ne zaman Negredo girdi işin rengi değişmeye başladı. Maçın en iyi adamlarından biri Tolgay'dı. Çok gösterişsiz oynadı ama müthiş işler yaptı. Fenerbahçe'nin attığı gol yüzde 100 ofsayttı. Yardımcı hakem Tarık Ongun'un böyle bir ofsaytı atlaması tuhaf. Bunlar dört ay sonra Dünya Kupası maçları idare edecekler. Bu hatayı orada yapsalar ilk uçakla Türkiye'ye gelirler. Çünkü orada sistem öyledir.
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Ahmet Çakar (Sabah)Beşiktaş'ın belki de bu sezon en çok kazanması gereken maçtı ve kazandı... Bayern Münih bozgunuyla Şampiyonlar Ligi mucizeye kalmış Beşiktaş, yenilseydi ligin dışında kalırdı. Hatta beraberlik bile onları zor durumda bırakırdı.Üstelik ilk 45 dakikada çok sakin, çok kontrollü oynayan bir Fenerbahçe karşısında Beşiktaş umut vaat etmiyordu. Fernandao'nun maçın başında attığı golle de Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Bu devrede top Beşiktaş'ın hakimiyetinde gibi görünse de pozisyon üretemediler. Ama ikinci yarı Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahadan sildi. Yanlış okumadınız, tam anlamıyla sahadan sildi ve ikinci yarının başında hemen beraberliği yakaladılar. Maç boyu sağdan soldan gelen ortalara Vagner Love'ın bir şeyler yapması beklenirken geriden gelen Vida kafayla beraberliği getirdi. Bu dakikadan sonra Şenol Güneş'in doğru, akıl dolu değişiklikleriyle Beşiktaş maçı tek kaleye çevirdi ve sahanın yıldızı Quaresma'nın attığı mükemmel gollerle de 3 puanı aldı. Quaresma da sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle falsoyu vererek yılın gollerinden birini attı. Yine son saniyede Negredo-Quaresma ortaklığı üçüncü golü getirdi. Quaresma bu sefer soldan sıfır açıdan yine müthiş bir gol attı. İlginç olan şu, Quaresma'nın lig maçlarında attığı gol sayısı çok çok azdı. Ama dün gece gerek oyunu gerekse attığı gollerle maçın uzak ara yıldız adamı oldu. Artık Beşiktaş şunu rahatlıkla söyleyebilir, 'Alıştığım şampiyonluk yarışında ben de varım. Ey! Galatasaray, ey! Başakşehir ensenizdeyim ve daha sizlerle oynamadım.' Hakem Cüneyt Çakır için söyleyeceğim tek şey, sadece kendisi harika bir maç yönetti. Ama yardımcısı Tarık Ongun'un Fenerbahçe'nin attığı goldeki ofsaytı görememesi kabul edilebilir gibi değil. Açık, net ve matematiksel bir ofsayt. Zira kaleci Fabri ileride yakalandı. Hızlı bir akın değil ve ofsayt kabak gibi ortadayken, maalesef Tarık bunu saptayamadı. Buna karşılık aynı Tarık, üçüncü golün öncesi de pasifte iki ofsaytta Beşiktaşlı varken geriden gelen Beşiktaşlı'nın pozisyonunu devam ettirerek harika bir iş yaptı.