Serdar Ali Çelikler: Bayern Münih hezimeti o 3 yıldızı düşürebilir

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Serdar Ali Çelikler: Bayern Münih hezimeti o 3 yıldızı düşürebilir
Ünlü futbol yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile ilgili Spor Arena'nın sorularını yanıtladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe adına şampiyonluk için kader maçı olduğunu vurgulayan Çelikler, iki takımın artılarını ve eksilerini masaya yatırdı...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
1 / 6
İşte Çelikler ile yaptığımız o söyleşi...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Bayern Münih hezimeti Beşiktaş'ın derbi performansına sizce nasıl yansır?
Gerilim olarak etki etmesi muhtemeldir. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında harika bir performansından sonra, Bayern kurası çekildiği andan itibaren hedefi lige çevirmeliydi. Oysa Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi, birçok yönetici ve Beşiktaş medyası, Bayern maçı ile yatıp kalktı. Salı gecesi de gerçeklikle yeryüzüne indiler. Şimdi önlerinde mutlaka kazanmak zorunda oldukları bir maç var... Bu gerçeklikle Beşiktaş ne kadar yüzleşirse o kadar faydalarına olur.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerası bir mucize olmazsa bitti. Avrupa'dan elenmek Beşiktaş'ın ligdeki formsuzluk ivmesini terse çevirir mi?
Bence bazı oyuncularda olumsuz etki olur. Talisca, Quaresma gibi oyuncularda oyuncularda olumsuz etki yapabilir. Negredo'da da yapabilir. Diğer oyuncular bir an evvel lige dönüp tekrar şampiyon olup o atmosferi yaşamak düşünceleriyle motive edilebilirler.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Fenerbahçe'nin futbolu çok beğenilmiyor ama ligde 15 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Beşiktaş'ın da her şeye rağmen oynadığı futbolun kalitesi belli. İki takımın artılarını ve eskilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, bu derbinin favorisi kim?
Ben artık Fenerbahçe'nin futbolunu beğeniyorum. Gençler çok hatırlamaz... 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Pereira Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı gün, Fenerbahçe son maçına çıkacağı gün Can Tanrıyar, dönemin en ünlü Fenebrahçe muhabiri olarak Show TV'ye bağlanmış, "Fenerbahçe şampiyonluğa koşuyor ama kimse oynanan oyundan memnun değil" demişti. Real Madrid, takımı şampiyon yapan Fabio Capello'yu tatminkar olmayan futbol sonucunda göndermişti. Hakeza Ancelotti'nin de başına da benzer bir şey geldi. Demek ki tatmin eşittir başarı değildir. Ben Fenerbahçe'nin oyununu Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında çok beğendim. İçerideki Alanya maçında da iyilerdi. Bu tip futbol tatmin edicidir. Fenerbahçe açısından olay bu. Artık Fenerbahçe çok zor yenilir bir takım haline geldi. Kader maçı bu. Beşiktaş yenemezse şampiyonluğa büyük oranda havlu atar...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Fenerbahçe'de son Alanyaspor maçı sonrasında rahatsızlanan Volkan'ın yerine Kameni oynadı ve başarılı bir performans ortaya koydu. Sizce derbide kalede Fenerbahçe adına kim olmalı?
Volkan döner ve Volkan oynamalı. Bu tip maçları daha çok yaşamış bir isim. Volkan yedekte kaldığı zaman verimli olabilien bir adam değil. Valbuena'nın oynamaması da sürpriz değil. Beklenen bir şey bu. Hocaya göre futbol daha çok koşma ve mücadele üzerine, pozisyonları açıkları kapatma üzerine oynanıyor. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman olduğu sürece bu tip problemler konuşulmaya devam eder... Benim gibi düşünenler, bu yıldızlar neden oynamıyor, bu oynatılmaz mı diye sürekli eleştiri getirecektir ama Aykut hoca bildiği doğruları uygulamaya devam eder. Bu fikri, felsefi tartışmadır. Bunu bir çözümü yoktur. Aykut Kocaman budur.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Derbide sizce hangi futbolcular önce çıkar. Maçın kaderini sizce hangi oyuncular çizer?
Bunu bilemeyiz. Kehanet gibi bir şey olur. Fenerbahçe'nin savunma oyuncularıyla Beşiktaş'ın orta alan oyuncularıyla etki edecek bir derbi izleriz.