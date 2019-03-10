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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şenol Güneş maç sonu patladı! "Bizim namusumuz paradan daha önemlidir"
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Futbol
10.03.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Şenol Güneş maç sonu patladı! "Bizim namusumuz paradan daha önemlidir"

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Şenol Güneş maç sonu patladı! "Bizim namusumuz paradan daha önemlidir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Nasıl tepki varmış? Az evvel arkadaşlar konuşuyor, "Para yüzünden ayrılmıyor" falan diye... Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Burada kalıp kalmamamız parayla ilgili değil. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyorlar. Neyin parası var, kim kimden para almamış, ne olmuş? Öyle anlatıyor, kim ona ne demiş çıksın anlatsın. Maçtan önce düşündüğü olmadığı için bu sefer paradan mı giriş yapmaya çalışıyorlar? Bu bilgiyi düzeltsin."

"Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar..."

"Sahada oynanan oyun para oyunu değil, ayakla oynanan oyundur. Sonra çıkıp diyorlar ki "Futbol gelişsin." Futbol mu bu? Saçma sapan konuşuyorlar. Bu yorum değil, böyle bir yorum yok. Kafana göre bir bilgi bu. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun; ama benim bir geçmişime bak. Gel buraya sor bana "Hocam tazminat için mi kalıyorsun" diye. Ne tazminatı ya? Konuşursam o da sokağa çıkamaz diğerleri de çıkamaz.

"Bütün başarısızlık benim"

"Beşiktaş'ın durumu parayla ölçülemez, o senin parayla ölçeceğin bir durum değil. Bütün başarısızlık benim. Benim de bağlı olduğum bir kurum ve bu kurumun kuralları var. Biraz saygınız olsun ya. Son üç maçın ikisini alsak seri yapacaktık. Yapsak da biz başarılı değiliz ki zaten. Ancak bu başarısızlığı oyun üzerinden değerlendirin. Beni başkalarıyla karıştırmayın... Burada takımın iddiasını devam ettirmemiz lazım ancak attığınız her nifak tohumu gelecekte bir volkan gibi patlar."

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