Şampiyonluk tamam, sıra transferde! Gündemdeki 4 isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şampiyonluk tamam, sıra transferde! Gündemdeki 4 isim...
Spor Toto Süper Lig, Lefter Küçükandonyanis sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kasasına koyduğu dev gelirin ardından transfere odaklandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/19
Tüm mevkilere takviye düşünen sarı-kırmızlılıların gündemindeki isimler şu şekilde...
2/19
DOUGLAS
Galatasaray gelecek sezon hem Avrupa'da hem Türkiye'de ses getirecek güçlü bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Sağ beke Mariano'nun alternatifi olacak bir oyuncu arayan yönetime Fatih Terim, Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ın alınmasını istedi.
3/19
Brezilyalı oyuncunun sağ kulvarı çok iyi kullanması bir kanat oyuncusu gibi oynaması, Terim'in onu istemesine neden oldu. Galatasaray'ın gelecek hafta serbest kalacak olan 28 yaşındaki Sambacı'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için harekete geçecek.
4/19
Bu arada Douglas olmadığı takdirde Galatasaray'ın Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Şener ile masaya oturacağı öğrenildi.
5/19
RIBERY
Cimbom'la hesabı yarım kalan Ribery'nin Galatasaray'a dönüşü de büyük bir ihtimal olarak zikredildi. Tarafların ocak ayında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Ribery'nin mücadeleci ruhunun Türkiye'deki atmosfere çok uygun olduğu da dile getirildi.
6/19
Yıldız oyuncu Galatasaray'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı ve ardından olaylı bir şekilde Marsilya'ya transfer oldu. Daha sonra Bayern Münih'e geçen Ribery, Alman devi ile 427 maça çıkarken 123 gol ve 137 asistlik performans sergiledi.
7/19
BABEL
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan Ryan Babel, Galatasaray için İstanbul'a geldi.
8/19
Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.
9/19
Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.
10/19
VALENTINE OZORNWAFOR
Galatasaray, Nijerya'nın Enyaba Aba Kulübü'nde forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile anlaştı. Galatasaray scout ekibinin 9 aydır takip ettiği 1.94 metre boyundaki Ozornwafor'un maçlarını teknik direktör Fatih Terim'in de izlediği ve transferine onay verdiği bildirildi.
11/19
Bonservisi Enyaba Aba Kulübü'nden 250 bin dolara alınan Ozornwafor'a yıllık 100 bin dolar ödenecek. Nijerya U20 Milli Takımı'nda forma giyen genç futbolcu, 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yapılacak U20 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
12/19
FEGHOULI
Bundesliga ve Arap kulüplerinin gözdesi olan Feghouli'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan Sofiane Feghouli, daha önce yönetime mesaj göndererek takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıklamıştı.
13/19
Bu sezon 8 gole imza atıp, 6 da asist yaparak sarı-kırmızılıların liderliğinde aktif rol üstlenen Cezayirli futbolcu, 2 yıl önce yapılan anlaşmaya göre bu sezon bitiminde 4 milyon 250 bin euro getirmesi halinde serbest kalabilecekti. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan futbolcular ve takımdan ayrılması beklenen isimler şu şekilde...
14/19
Eren Derdiyok
Sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Eren Derdiyok, ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakıldı. Türk asıllı İsviçreli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Eren ile yeni sözleşme yapılması beklenmiyor. Sarı-kırmızılılar Eren için 2016 yaz ayında Kasımpaşa'ya 4 milyon Euro bonservis ödemişti.
15/19
Sinan Gümüş
Galatasaray'da beklenen çıkışı bir türlü yakalayamayan Sinan Gümüş, son olarak sosyal medyada taraftarlara 'Suriyeli bunlar' diyerek tepki çekti. Bu dakikadan sonra Sinan'ın taraftarla yıldızı barışmadı. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki futbolcuya kontrat önerilmesi pek muhtemel değil.
16/19
Selçuk İnan
Selçuk İnan34 yaşındaki kaptan Selçuk İnan, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncular arasında. Bu sezon yedek ağırlıklı forma giyen tecrübeli futbolcuya daha düşük bir ücretle yeni sözleşme önerilmesi bekleniyor. Selçuk bu sözleşmeyi kabul ederse takımda kalacak.
17/19
Belhanda
Yeteneğini oynadığı futbolla kanıtlayan Younes Belhanda, inişli çıkışlı performansının yanı sıra agresif tavırlarıyla da takımı zora soktuğu zamanlar oldu. Faslı futbolcu yaz ayında transfer parası kaynağı için satılabilir.
18/19
Muğdat Çelik:
Sözleşmesi bitecek olan Muğdat ile ilgili kararı Fatih Terim verecek. Yerli kontenjanından dolayı kalabilir...
19/19
İsmi Galatasaray ile anılan Franck Ribery, bu ay sonunda kulübü Bayern Münih'e veda edeceğini açıklamıştı. Ribery'nin Alman deviyle attığı en güzel 10 golü hatırlayalım...