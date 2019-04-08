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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
08 Nisan 2019 - 10:42,

Şampiyonluk gitti! Futbol sahalarında ender rastlanan olay...

Fransa Ligi'nde şampiyonluğa koşan Paris Saint Germain ummadık bir durumla karşılaştı.

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Futbol sahalarında ender görülen olay dün gece yaşandı...

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Ligue 1'in 31. haftasında Paris Saint Germain, evinde Strasbourg'u evinde ağırladı...

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Karşılaşma öncesinde PSG, en yakın rakibi Lille'in 20 puan önündeydi..

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Fransız devi, karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti....

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Ancak karşılaşmada ilginç şey oldu. Başroldeki isim Choupo Moting idi...

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PSG forması giyen Choupo Moting, Strasbourg karşısında imkansızı başardı.

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Ev sahibi forveti Choupo Moting, gole giden topu engellemesiyle gündem oldu.

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28. dakikada Nkunku'nun kaleye gönderdiği top kaleye doğru süzüldü.

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Moting, bir savunma oyuncusu gibi topun ağlarla buluşmasını engelledi.

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Topu çizginin üzerinde durduran Moting süzülen meşin yuvarlağı bırakmak yerine kendi gol atmayı tercih etti.

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Fakat golcü futbolcu bunu başaramadı, pozisyon Fransa'da çok konuşuldu.

12/191 HAFTALIĞINA ŞAMPİYONLUK GİTTİ

1 HAFTALIĞINA ŞAMPİYONLUK GİTTİ

En yakın rakibi Lille ile arasında 20 puan fark bulunan PSG, maçı kazanması durumunda şampiyonluğu garantileyecekti.

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PSG'li futbolcuların 2-1 geriye düştükleri maçta atılan ikinci golden sonra Moting'in yanına koşmaları da maçın dikkat çekici anlarından biri oldu...

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Moting daha sonra yerini Mbappe'ye bıraktı...

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Hollanda Ligi'nde Ajax haftayı zirvede tamamladı...

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