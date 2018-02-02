Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonluk adayını ve gol kralını açıkladı! İşte o isimler...
Spor yazarı ve ünlü yorumcusu Mehmet Demirkol çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi ve Fanatik Web TV'deki programında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, şampiyonluk yarışı, yeni transferler ve gol krallığıyla ilgili şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman, tekdüze gittiği için söylenecek söz bulmak çok zor oluyor. Her seviyeden rakibini oynayamaz hale getiriyor, bu başarı tabi… Dün de top çevirerek maçı çevirdi. Hakem kararlarıyla ilgili söyledikleriyle ilgili de farklı şeyler söyleyemem. Söylediği pozisyonlarda da haklı. Aykut Kocaman’ın dedikleri doğru ama bizi iki kulvarda da şampiyon yapmazlar, sözüne inanıyorsa hakikaten işi zor. Komutan "şampiyon olamayız" diyorsa o ordudan performans bekleyemezsin. İkinci ihtimal, Aykut Kocaman’ın karşısında olan taraftarı yanına çekmek olabilir. Bu çok politik bir hamledir, bir savaş yaratırsın ve herkes arkana geçer.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bence Aykut Kocaman’ın açıklamaları çok riskliydi ama şu anda belli oranda başarılı oldu. Hayatımda ilk defa benim yaptığım eleştiri, taraftara yeterli gelmiyor. Aykut Kocaman’ın şunu anlaması lazım; taraftarın eleştiri perdesi yorumculardan daha yukarıda. ‘Yorumcu taraftarı yönlendiriyor’ diyor. Hayır, taraftar yorumcuyu yönlendiriyor. Fenerbahçe'de kongre heyecanı da var. Aziz Yıldırım konuşmaya başladığı zaman yanlış şeyler söylemesi muhtemel. Ali Koç çıkınca heyecandan yüreği yerinden çıkacak gibiydi. Şu ana kadar Aziz Yıldırım’ın stratejisi daha iyi ilerliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray’a Ndiaye’den ekstra 4 milyon Euro geldi; 12’ye alınıp, 16’ya satıldı. Nagatomo’nun bir sakatlığı yoksa Fatih Terim’in bu oyun anlayışıyla yeniden futbol aşkıyla dolabilir. Nagatomo, sürekli ileri gitmeyi seven birisi, O’na gitme diyorlardı, şimdi ‘git’ diyecekler. Galatasaray’ın oyununda Fernando çok önemli. Ndiaye de yok, işleri çok zor. Selçuk ve Tolga oynayacak gibi görünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ara transfer dönemi benim beklediğimden iyi geçti. Galatasaray’da orta saha tamamen değişecek nerdeyse. Ndiaye gibi bir oyuncu gitti. Fenerbahçe aynı durumda. Trabzonspor, konuyu değiştirecek bir şey yapamadı. Beşiktaş, Cenk’i kaybetti ama Vagner Love gibi bir ismi aldı. Bence ara transferde Beşiktaş önde. Devre arasının en iyi transferi bence Vagner Love. Garanti bir golcü olmasa ile çok tecrübeli, özellikleri ortada. Oğuzhan’ı bile daha hareketli kılacak, Talisca’yı da farklı performansa sürükleyebilir. Vida için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Vida direkt oynar mı bilemiyorum. Ama Vagner Love iyi transfer.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş benim baştan beri şampiyonluk favorim. Galatasaray’da Fatih Hoca geldi. Orta saha kayıplarından sonra Beşiktaş, Love transferiyle birlikte daha çok ön plana çıktı. Negredo’dan hoca memnun değil. Beşiktaş, Love sayesinde merkezden atak yapmaya başlayabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Adis Jahovic, Samuel Eto’o gibi transferler yapmayı Allah herkese nasip etsin. Seyircileri tatmin eden bir performans izleyebiliriz. Konyaspor’un iyi golcülere ihtiyacı vardı. İkisi birden enteresan. Büyük kulüpler böyle zorlanırken Konyaspor’un böyle alabilmesi… Vallahi bravo diyorum. Ligde iyi golcüler var. Jahovic – Eto’o ikilisi en kuvvetlisi. Ligin gol kralı kim olur? Normalde Burak olur. Fakat; dediğim şartlar ortaya çıkarsa Love olur. Ben, Burak Yılmaz’ı gol krallığında biraz daha önde görüyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aziz Yıldırım’ın başkanlığı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ali Koç kazanırsa Aykut Kocaman devam eder. Organizasyon yenilenir. Oyuncu yapısı yenilenir. Aykut Kocaman’ın hoşuna giden isimler alınabilir. Kocaman’ı eleştiriyoruz ama belki de onun kurduğu kadro değil. Soldado, Valbuena… Yararlanılamayan oyuncular var. Dirar, Isla gibi oyuncular vasat oynuyor. Kendi performanslarına ulaşmadılar. (Ajansspor)