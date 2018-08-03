Şampiyonlar Ligi'nde ilginç Fenerbahçe hatası! İşte kadro...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Şampiyonlar Ligi'nde ilginç Fenerbahçe hatası! İşte kadro...
Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç Fenerbahçe hatası! İşte kadro...

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turu maçı kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte, Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kadroya alınmazken Şampiyonlar Ligi resmi sayfasından Fenerbahçe ile ilgili yapılan hata dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön öleme turu maçı kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 5 futbolcu kadroya alınmazken Şampiyonlar Ligi resmi sayfasından Fenerbahçe ile ilgili yapılan hata dikkatlerden kaçmadı.

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KALECİLER

Volkan Demirel

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Carlos Kameni,

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Erten Ersu

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SAVUNMA

Hasan Ali Kaldırım

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Mauricio Isla

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7 / 27

Şener Özbayraklı

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Roman Neustädter

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Martin Skrtel

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Yiğithan Güveli

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ORTA SAHALAR

Mehmet Topal

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Alper Potuk

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Ozan Tufan

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Giuliano

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Mehmet Ekici

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Nabil Dirar

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Barış Alıcı

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Şampiyonlar Ligi resmi sayfasından Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı yerine Altınordu'da forma giyen ikizi Kerim Alıcı'nın adı yazıldı. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Altınordu ile oynanan hazırlık maçında Barış'ın ikiz kardeşi Kerim Alıcı'ya 'Seni biz transfer etmedik mi? Neden Altınordu forması giyiyorsun' diyerek takılmıştı.

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Mathieu Valbuena

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Oğuz Kağan Güçtekin

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Serhat Kot

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Josef de Souza

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Eljif Elmas

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FORVETLER

Roberto Soldado

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Andre Ayew

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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...

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