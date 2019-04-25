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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC / Süleyman ARAT
25 Nisan 2019 - 15:35,

Samandıra'da dikkat çeken an! Böyle görüntülendi...

Fenerbahçe, cumartesi günü Kadıköy’de oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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İlk 45 dakikası basına açık olan idmanda sakatlıkları bulunan Moses, Serdar Aziz ve Hasan Ali yer almadı.

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Çalışmalarını takımdan ayrı olarak salonda sürdüren Hasan Ali’nin Kadıköy’de büyük olasılıkla sahaya çıkabileceği öğrenildi.

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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada sarı lacivertli futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.

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Yanal da sürekli idmana müdahale ederek oyunculara yanlışlarını gösterdi.

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Öte yandan sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

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Yarı sahada çift kale maç yapan oyuncular arasında Soldado, Frey ve Zajc attıkları gollerle dikkat çekti.

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Geçirdiği operasyonun ardından takıma katılan Frey, son dönemde antrenmanlarda performansıyla en öne çıkan isim oldu.

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Bu arada sarı lacivertli futbolcular Valbuena ve Ayew idman sahasındaki görüşlerini ve şakalaşmalarını Alper Potuk kenardan gülerek izledi.

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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında sakatlıkları devam eden Victor Moses, Serdar Aziz ile cezalı olan İsmail Köybaşı ve Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

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Öte yandan sarı lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin antrenmandaki görüntüsü şaşırttı.

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Yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Slimani takımdan ayrı olarak çalışmalarını Samandıra'da sürdürmeye devam ediyor.

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31 yaşındaki futbolcu spor salonunda bireysel çalışmasını sürdürürken camın arkasından takım antrenmanını izlerken görüntülendi.

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Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarını izlerken üzgün görüntüsü foto muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektifine takıldı.

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor. İşte sarı-lacivertli takımın antrenmanından kameralara yansıyanlar...

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