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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Adem Kabayel - Süleyman Arat - DHA - AA Spor
05 Mart 2019 - 00:45,

Saç baş yoldurdu! Kendisi bile inanamadı...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Akhisarspor'da kaleci Lukac, yaptığı hatayla çok konuşuldu...

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İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in son sırasına adeta demir atan ve 8 maçtır 3 puana hasret kalan Akhisarspor, galibiyet orucunu bozdu.

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Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda, Sergen Yalçın'la büyük çıkış yakalayan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Manisa ekibi, ikinci devrede üst üste bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

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Akhisarspor'un attığı güzel gollerin yanında, kaleci Milan Lukac'ın yediği gol de çok konuşuldu. 

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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray maçında yediği golle takımını puandan eden Sırp kaleci, büyük bir hata daha yaptı.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta, başarılı bir performans gösterirken, son dakikalarda hatalı bir çıkış yapmış, Mitroglou'nun golüne engel olamamıştı. 

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Sarı-kırmızılılara 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın sonrasında büyük üzüntü yaşamış, Terim de kendisini teselli etmişti. 

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Yeşil siyahlılar, puana çok yaklaştıkları maçta, Sırp kalecinin hatası neticesinde eli boş dönmüştü.

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Akhisarspor için hayati önem taşıyan Aytemiz Alanyaspor maçında, yediği golle ise taraftarlara adeta saç-baş yoldurdu. 

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Müsabakanın 66. dakikası oynanırken, Akhisarlı savunma oyuncusu Lukac'a geri pas attı.

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Alanyasporlu oyuncunun presi karşısında topu hemen uzaklaştırmak isteyen Lukac, ayağının altından topu ıskaladı.

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Meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, Lukac ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. 

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Manisa temsilcisi, arka arkaya bulduğu 3 golle sahadan galibiyetle ayrılırken, en çok sevinenlerden biri Milan Lukac oldu.

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