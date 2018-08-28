Rıdvan Dilmen'den olay Emre Akbaba açıklaması

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan lig karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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İşte o açıklamalardan satır başları :
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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İki takım istekli ama zayıf bir ilk yarı oldu. Taraftar çok coşkulu. Geçen yıldan beri verilen destek devam ediyor. Ndiaye geldi, Rodrigues yukarda. Modeste işi olmamış sanırım. Bir santrafor lazım onlara. Ama ciddi bir santarfor problemi var. Muhtemelene bunu halledecekler.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Lig rekoru kıran yabancı oyuncu olarak, ahlaksızlığı yok, edepsizliği yok. Bu fiyata satılmasını çok ucuz buldum. 29 gol atan bir oyuncuyu bu fiyata satmaması gerekiyordu Galatasaray'ın. Elinde hazır Gomis varken ve 15-20 milyon euro'ya satmıyorsanız bana göre yanlış bir karar verdi Galatasaray.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Gomis transferi ne kadar yanlışsa Ndiaye transferi o kadar doğrudur. 16 milyon euro'ya satıyorsunuz kaça alıyorsunuz? Ama iyi bir forvet oyuncusu lazım Galatasaray'a. Bence Gomis ile diyalog problemi oldu. Bence son derece yanlıştı. Gomis hem ülkeyi benimsemişti hem de ülke onu benimsemişti. Ama başka dinamikler var mı bilemiyorum. Ama mutlak suretle forvete ihtiyaçları var.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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Galatasaray daha üçüncü lig maçına çıktı. Korkunç bir maç trafiği başlayacak. Hoca Feghouli'yi kadroda düşünmüyor sanırım. Şu an orta sahada yoğunluk oldu. Emre ' de geldi. İnşallah Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşıyabilecek oyuncu alırlar.
Foto: AJANSLAR - Süleyman ARAT
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2017-18, 18-19 sezonunun başlangıcı 18 galibiyet 1 beraberlik içeride Galatasaray. İç sahada 1-0 önde başlıyor Galatasaray. Fatih Terim'in takımları oynadıkça farka gidebiliyor ve keyif almaya bakıyor. Emre Akbaba'nın Galatasaray gibi takımlarda 10 ile 20 arası atar. Bu milli takımımızın için de iyi. Zaten milli takıma alınırsınız. Alanya ile almak Galatasaray ile almak farklı. Sadece attığı 2 golden değil karakter ve oyun düzenide hocanın istediği gibi.