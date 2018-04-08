Rıdvan Dilmen: 'Haksız yere para kazanıyoruz'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İki şut vardı. Ceyhun ve Josef'in şutları vardı. İyi vuruşlardı ama kaleyi tutmadı ama bu gol kaçar mı dediğimiz Düşünebiliyor musunuz Fenerbahçe taraftarı Neustadter'in çalımını alkışladı.
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Bir de şöyle bir durum var. Mutsuzluk var. Beşiktaş, Galatasaray ful oynarken Fenerbahçe neden böyle oynuyor. Çalımcı oyuncu olmadığı için Aatif arada bunu yapıyor ama o da yok. Hakeme bir şey sormak istiyorum. Osmanlıspor oyuncu çıktı bir pozisyonda bir şeyler yaptı. Sarı kart görse belki maçın ilerleyen zamanlarında farklı olabilir. Şu konuştuğumuz şeylere bakar mısın? Bizi bu hale düşürdüler, haksız yere para kazanıyoruz.
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Koskoca Fenerbahçe takımı 47 dakika boyunca kaleciyi yerer yatırdığı pozisyon yok. Valbuena oyuna girince Aykut hoca için en büyük kumar oluyor. Fenerbahçe son atağı gole çevirse Valbuena oyuna girmezdi.
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Osmanlı takımı can havliyle oynuyor ve 5 maçtır yenilmiyor. 3 maç berabere 2 maç kazanmış ama hala küme düşme potasında. 3 puan sistemi çok ilginç bir sistem. Fenerbahçe'nin gol averajı çok kötü değil ama oyuna bakıyorsunuz şampiyonluğa oynayan bir takım böyle oynamaz. Kontradan gol yersek ne olur diye düşünüyor Fenerbahçe... Şenol hoca gelirse gelsin ben atarım diye oynuyor.
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Soldado ve diğerleri Fenerbahçe için iyi santrforlar değil. İkinci yarı risk alması gerekiyor Aykut hocanın... Hoca basketbol koçu gibi yönetmeye çalışıyor. Alex'i son 15 dakika falan oynatmaya çalışıyordu. İki oyuncu değiştir 0-0 biteceğine 1-0 kaybet. Ekici ve Valbuena'yı oyuna sok kaybedersen kaybet yani.
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Rakibin Real Madrid değil. Tabii ki Osmanlı da önemli ama... Ben gitsem, 'hocam Allah aşkına işine karışmak gibi olmasın ama gerekirse 2-0 mağlup ol, böyle oynama' derim.