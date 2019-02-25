Oscar'a damga vuran Türk!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
91. Oscar Ödülleri dün gece sahiplerini bulurken, sinema, müzik, dünyasının önemli isimleri tören sonrası düzenlenen Oscar x Vanity Fair partisinde bir araya geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/18
91. Oscar Ödülleri dün gece sahiplerini bulurken, sinema, müzik, dünyasının önemli isimleri tören sonrası düzenlenen Oscar x Vanity Fair partisinde bir araya geldi.
2/18
Yılın en önemli partileri arasında kabul edilen geceye Nevzat Aydın'da katıldı.
3/18
Aydın, sosyal medya hesabından partide ünlü isimlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Nevzat Aydın'ın partide birlikte fotoğraf çektirdiği ünlüler şöyle:
4/18
At Eternity's Gate filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday olan Amerikalı efsane aktör Willem Dafoe
5/18
BlacKkKlansman filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adayı olan Adam Driver
6/18
Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı İngiliz aktör Jason Statham...
7/18
300 Spartalı filmiyle dünya çapında üne kavuşan İskoç aktör Gerard Butler
8/18
NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Kobe Bryant...
9/18
Nevzat Aydın daha önce de sinema dünyasının iki dev ismiyle yediği yemekle gündeme gelmişti.
10/18
Aydın, Robert de Niro ve Al Pacino ile birlikte 2,5 saat yemek yiyerek sohbet etmişti.
11/18
Gecenin sonunda Nevzat Aydın, iki aktöre isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etmişti.
12/18
Nevzat Aydın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında belgesel çekmek için Temmuz ayında İstanbul'a gelen Hollywood'un oscarlı yıldızı Sean Penn ile çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
13/18
Özellikle geçtiğimiz yaz Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmasını yerinde izleyen Nevzat Aydın, karşılaşma öncesinde tuttuğu takımın formasıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyordu.
14/18
Ancak Nevzat Aydın'ın paylaştığı fotoğrafların ardından tuttuğu takımların yenilmesi veya elenmesi ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.
15/18
Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba